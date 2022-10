Krimikomödie im Zimmertheater Rottweil

Dieses Stück verlangt Vielseitigkeit: In der Krimikomödie „Achtsam morden“ nach dem Roman von Carsten Dusse rotieren drei Schauspieler in 19 Rollen. Wie die Macher des Zimmertheaters Rottweil mitteilen, erzählt Rechtsanwalt und Autor Carsten Dusse in der Vorlage mit viel Wortwitz und Situationskomik die harmlose Geschichte eines Anwalts, die mörderisch endet. Sein über 1,2 Millionen Mal verkauftes Romandebut hielt sich über Monate auf der Spiegel-Bestsellerliste. Premiere im Zimmertheater Rottweil ist am Freitag, 14. Oktober, um 20 Uhr. Es spielen: Ben Bela Böhm, Mailin Klinger und Andreas Sindermann, Regie: Jens Schmidl, Bühne & Kostüme: Katharina Piriwe, Dramaturgie: Bettina Schültke. Kartenreservierungen per Mail unter info@zimmertheater-rottweil.de oder telefonisch unter 0741 / 89 90

Weitere Spieltermine: 15., 21., 22., 28. und 29. Oktober, 4., 5., 11., 12., 18., 19. und 25. November, 9., 29., 30. und 31. Dezember (letzte Vorstellung).