Kreis informiert in eigener Warn-App über das Abkochgebot

In Rottweil herrschte jüngst Aufregung, weil die Bürger über einige Tage aufgerufen waren, das Trinkwasser abzukochen. Der Erlass des ENRW und des Landratsamts ist längst wieder aufgehoben. Aber Bürger wundern sich, warum keine der bekannten Warn-Apps eingesetzt wurden. Was sagen die Verantwortlichen?

Nicht erst seit den jüngsten Naturkatastrophen wie der Ahrtal-Flut hat die Alarmierung der Bevölkerung in Notfällen an Bedeutung gewonnen. Nun besteht laut ENRW bei der jüngsten Trinkwasser-Verunreinigung zwar keine Lebensgefahr, sondern lediglich Unwohlsein oder Durchfall. Dennoch: Leser der Facebook-Seite des Schwarzwälder Boten vermissen den Einsatz von Notfall-Verbreitungsmedien wie der Bundes-Warn-App „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App) vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Wolfram W. schreibt: „Wo sind die Warnungen in den Apps wie ,NINA’ oder ,Katwarn’? Wer muss da tätig werden, dass da etwas erscheint? Nach der Flutkatastrophe hieß es, jeder sollte sich um so eine App bemühen, um frühzeitig gewarnt zu werden. Aber was bringen diese Apps, wenn kein Verantwortlicher sich darum kümmert.“

Was sagt das Landratsamt Rottweil zu den Vorwürfen? Sehr wohl sei die Warnung vor dem mikrobiologischen Eintrag im Trinkwasser über eine Warn-App geteilt worden – nur eben nicht über die vom Facebook-Nutzer genannten. „Der Landkreis betreibt seit 2018 die Info- und Warn-App ,BIWAPP’“, erklärt Pressesprecherin Brigitte Stein. In „BIWAPP“ (Bürger Info- und Warn-App) wurde am Montag auch die Meldung über das Abkoch-Gebot in Rottweil veröffentlicht.

So solle gewährleistet werden, dass die Bürger neben den gängigen Medien aktuelle Gefahrenlagen direkt auf deren Mobilgerät erhalten. „BIWAPP“ meldet sich bei seinen Nutzer auf Smartphone, Tablet oder Smartwatch unmittelbar nach Veröffentlichung der Nachricht. Üblicherweise werden Meldungen von „BIWAPP“ von anderen Alarm-Apps wie „NINA“ übernommen. Weshalb am Montag keine Übertragung des Abkocherlasses stattgefunden hat, bleibt unklar – ist im Falle einer wirklichen Katastrophe aber das Worst-Case-Szenario. Bemerkenswert: Der Ausfall der Notrufnummern 112 und 19222 am Donnerstag im Kreis Rottweil wurde wiederum über „NINA“ gemeldet.

Auch die ENRW selbst hat jeglich mögliche ihrer eigenen Kanäle genutzt, um die Rottweiler Bürger über die Notlage zu informieren, wie der Energieversorger berichtet: „Die Meldung über das Abkochgebot haben wir über die ENRW Service-App für Störungen per Push-Benachrichtigung veröffentlicht“, lässt Melissa Schenk aus der Kommunikations- und Marketing-Abteilung wissen. Sie verweist zudem an den Landkreis und dessen Veröffentlichung der Warnung in „ BIWAPP“. Schenk versichert zudem: Sobald die Gefahr gebannt sei, werde die ENRW über jegliche Kanäle – Internetseite, ENRW Service-App, Rundfunk, Medien und soziale Netzwerke – die Bevölkerung informieren. Durch den Dschungel an Warn-Apps müssen sich die Bürger aber weiter selbst kämpfen.

Frank C. kommentiert zu dieser Thematik: „Bei diesem ,Krisenmanagement’ kann man nur hoffen, dass nichts ,Gefährlicheres’ jeweils im Trinkwasser landen wird.“ Immerhin: Rottweils Oberbürgermeister Ralf Broß hat in der Sitzung des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwochabend eine erste Entwarnung gegeben.

Eine weitere Probe am Montag sei bereits negativ gewesen, was bedeutet, dass keine Verunreinigung mehr festgestellt wurde. Aber: Der Grenzwert müsse an drei aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden, um das Abkoch-Gebot aufzuheben. Die Ursachenforschung laufe bereits.