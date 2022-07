Konzertreihe Dreiklang gibt Familienvorführung

Die Konzertreihe Dreiklang präsentiert am Sonntag, 10. Juli, um 11 Uhr im Musikpavillon der Konrad-Witz-Schule das Konzert „eins und eins und eins ist schööön“ für Familien mit Kindern ab vier Jahren. Das Ensemble Klarisma mit der Klarinettistin Nadia Sofokleous, dem Bratschisten Kwame Cole, Alexandru Szabo am Klavier und Henry Greif als Sprecher habe schon viele Kinder und Familien in seinen Bann gezogen, so die Stadt in einer Mitteilung.

Bratschino und Klarinetta sind gescheitert im großen Orchester, aber überzeugt davon, dass sie die Besten sind. Sie geben alles, duellieren sich musikalisch – bis ein Wunder passiert: Sie spielen zusammen und es klingt toll! Dann schiebt Klavisto sein Klavier auf die Bühne, der Narr Problemo Kaputto kommt des Weges und wieder gibt es musikalisches Durcheinander.

Alle strengen sich an, doch erst als der Narr Noten aus seinen Taschen holt, kann das gemeinsame Musizieren richtig beginnen. Das Programm beinhaltet das Kegelstatt-Trio von Wolfgang Amadeus Mozart, Ausschnitte aus Rebecca Clarkes „Duo Klarinette-Bratsche“, Louis Daquins „Duo Les Bergéres“ und Ludwig van Beethovens Klaviersonate op.17.

Karten sind für einen Euro im Vorverkauf bei der Touristinformation und an der Tageskasse erhältlich.