„Kiss me Kate“ feiert Premiere im Bockshof

Am Donnerstag, 7. Juli, feiert das Musical „Kiss me Kate“ Premiere im Bockshof in Rottweil. Los geht es um 10.30 Uhr, anschließend ist eine Premierenfeier geplant. Dieses Jahr hat der Veranstalter die aufgearbeitete Tribüne zum ersten Mal seit zwei Jahren wieder aufgebaut. Gespielt wird das bekannte Musical „Kiss me Kate“, dessen Songs wie „Wunderbar“, „Viel zu heiß“, „So verliebt“ oder „Schlag nach bei Shakespeare“ laut dem Zimmertheater Rottweil zu Evergreens geworden sind.

Dieses Jahr sei auch das Orchester vergrößert: Zu Dorin Grama und Nicholas Charkviani kommen noch die beiden Jazz-Trompeter Nikolaus Neuser und Paul Brody hinzu. Das Musical handelt von Freddy Graham, der eine eine kurz vor dem finanziellen Ruin stehende Theatertruppe in der Provinz leitet. Die Inszenierung von Shakespeares Geschlechterkampf-Komödie „Der Widerspenstigen Zähmung“ als Musical soll den ersehnten Erfolg bringen. Besetzt ist als „widerspenstige“ Katharina ausgerechnet Ex-Frau Lilli Vanessi, der ehemalige Star der Truppe. Damit seien Komplikationen vorprogrammiert, denn auf und hinter der Bühne würden sich Rolle und Privates vermischen.

Es kommt zu diversen amourösen Missverständnissen und schmerzhaften Schwierigkeiten. Wer liebt wen, wer lässt sich mit wem ein, wer unterwirft, demütigt, zähmt? Das Begehren geht quer durch alle Geschlechter und als auch noch zwei wirkliche Gangster auftauchen, wirbeln Spiel und Wirklichkeit vollends durcheinander. Peter Staatsmann inszeniere mit „Kiss me Kate“ im Bockshof die Backstage-Komödie zur aktuellen Geschlechterauseinandersetzung.

Weitere Vorstellungen sind jeweils um 19.30 Uhr am 8., 9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 21., 24., 26., 28., 29., 30. und 31. Juli in Rottweil. Am 23. Juli findet zudem ein Gastspiel in Schiltach um 20 Uhr statt. Die Zuschauer werden gebeten, sich ab 16 Uhr unter dem Servicetelefon 0157 51667 613, zu informieren, wo die Vorstellung aktuell stattfindet. Bei zu schlechtem Wetter spielt das Musical in der Alten Stallhalle, Stadionstraße 40, 78628 Rottweil. Am Sonntag, 24. Juli, spielt das Musical im Bockshof in Rottweil und nicht im Wasserschloss Glatt.

Tickets kosten 20 Euro. Ermäßigungen von 50 Prozent gibt es für Schüler, Studenten und Arbeitslosengeld 2 Empfänger. Karten im Vorverkauf gibt es bei den VIBUS-Stellen, in der Touristeninformation Rottweil, der Buchhandlung Klein in Rottweil und nach Absprache im Theater unter der 0741 / 8990 oder info@zimmertheater-rottweil.de