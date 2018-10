KG unterliegt Tabellenführer

Der KSV Winzeln hat seinen Kampf in der Ringer-Landesliga gegen die KG Wurmlingen/Tuttlingen dominiert und 27:5 gewonnen. Damit setzte der verlustpunktfreie Spitzenreiter gegen den Dritten ein weiteres Achtungszeichen.

Endrit Mustafa (57 kg) zeigte einen klasse Kampf gegen den ungeschlagenen Fabian Michael Schetterer. Starke 41 Wertungspunkte wurden vergeben. Bei eigener Punkteführung musste der KG-Ringer in der letzten Minute seinem hohen Tempo Tribut zollen, wurde überrascht und verlor auf den Schultern. Nicht fit ging Atdhe Vrajolli gegen Danilo Radjenovic im Schwergewicht auf die Matte. Zunächst holte er sich eine scheinbar sichere Punkteführung. Eine Unachtsamkeit wurde vom KSV-Ringer mit einem Hüftschwung bestraft, aus dem sich Vrajolli nicht mehr befreien konnte. Aus taktischen Gründen überließ Wurmlingen/Tuttlingen im Federgewicht Philipp Ganter von Winzeln kampflos die vier Punkte. Dafür rückte Robin Krause eine Gewichtklasse nach oben und kämpfte in der 66-Kilogramm-Klasse stilartfremd. Krause traf auf Serhat Akyildiz, dem er alles abverlangte und lediglich zwei Wertungspunkte bei seiner 0:3-Niederlage abgeben musste. Im Halbschwergewicht kam Radu Balaur gegen Felix Beck nicht wie gewohnt mit seinen Beinangriffen durch und gab sich mit einem 6:0-Punktsieg zufrieden.

Shtegtar Vrajolli hatte im Mittelgewicht deutliche körperliche Nachteile gegen Ersel Cetinkaya. Über eineinhalb Minuten hielt er aber dagegen. Doch die erste Griffaktion des Winzelners beendete diesen Kampf zu Gunsten von Cetinkaya. Gewohnt souverän zeigte sich Markus Möll gegen Max Lam-Nguyen. Zwar gab der KGler in der Anfangsphase einen Wertungspunkt ab. Von diesem Augenblick an drückte Möll seinem Kontrahenten seinen Kampfstil auf und holte somit Wertung für Wertung zu seinem 11:1-Punktsieg. Dumitru Tulbea bekam es mit Mandalin Manzak zu tun und ging mit viel Respekt in diesen Kampf. Vielleicht hemmte ihn das in seinen Aktionen. Tulbea musste seinem Gegner vier Punkte überlassen. Die beiden KG-Weltergewichtler Dominik Reichle und Andrija Ivanovic blieben ohne Punkte.