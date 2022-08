Jugendliche beschädigen mehrere Autos

In der Nach von Donnerstag auf Freitag, 25. auf 26. August, ist es in Rottweil gegen 1.30 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos gekommen. Das berichtet die Polizei. Die bisher noch unbekannten Täter waren im Bereich Kaiserstraße, Hegauweg, Brugger Straße und Waldtorstraße unterwegs. An diesen Örtlichkeiten beschädigten laut Polizei zwischen 1.20 und 1.40 Uhr mehrere Autos. Die Polizei sucht nun Zeugen und weitere Geschädigte. Hinweise oder weitere Strafanzeigen nimmt das Polizeirevier Rottweil unter Telefon 0741 / 47 70 entgegen.