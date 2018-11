Josef Geray ist der Bezirkssieger

Im vollbesetzten Hofersaal der Kreissparkasse Rottweil hat die DFB-Ehrenamtsveranstaltung des Fußballbezirks Schwarzwald stattgefunden. Bezirkssieger ist Josef Geray vom SV Spaichingen. Knut Kircher vom Württembergischen Fußballverband lobte die Veranstaltung in höchsten Tönen.

„Sie sind alle Botschafter unseres Sports“, begrüßte der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch die ehrenamtlichen Personen, die teilweise schon viele Jahre in den jeweiligen Fußballvereinen tätig sind. Kiekbusch stellte die Arbeit der Ehrenamtlichen in den Fußballvereinen in den Vordergrund: „Die Art und Weise, was sie mit ihrer Tätigkeit der Gemeinschaft in den Vereinen geben, ist vorbildhaft für Alt und Jung.“

Volker Kauder, Mitglied des deutschen Bundestages von der CDU, sagte, dass die Ehrenamtlichen gerade dem ländlichen Raum Herz, Seele und ein Gesicht geben.“

Knut Kircher, ehemaliger FIFA- und Bundesliga-Schiedsrichter und Mitglied des Vorstandes des Württembergischen Fußballverbandes (WFV), sagte: „Diese Veranstaltung im Bezirk Schwarzwald hat ein Alleinstellungsmerkmal im gesamten Verband. Dies ist auch heute wieder zu sehen.“ Kircher lobte den Bezirksvorsitzenden Marcus Kiekbusch mit seinem Team: „Es gelingt euch, Jahr für Jahr, einen tollen Rahmen für diese Veranstaltung zu schaffen.“

Nach den Grußworten vieler Ehrengäste standen die Ehrungen des DFB-Ehrenamtspreises 2018 sowie des Wettbewerbs „Junge Fußballhelden“ und des WFV-Vereinsehrenamtspreises im Mittelpunkt.

Josef Geray vom SV Spaichingen ist der Sieger der diesjährigen DFB-Ehrenamtsaktion des Fußballbezirks Schwarzwald. Neben einem Wochenende in der Sportschule Schöneck (Baden) mit Partnerin gab es für den Sieger eine DFB-Uhr und eine Urkunde.

Bei der Wahl setzte sich Josef Geray gegen elf Mitbewerber durch, die sich aber auch allesamt über eine DFB-Armbanduhr und eine Urkunde freuen durften. Die Vereine des Fußballbezirks Schwarzwald hatten die Möglichkeit, Personen vorzuschlagen, die ehrenamtlich in verschiedenen Funktionen tätig sind. Eine Jury des Bezirks Schwarzwald nahm die Bewerber dann unter die Lupe und schlug diese dann dem Württembergischen Fußballverband (WFV) vor.

Der Sieger, Josef Geray vom SV Spaichingen, ist in seinem Verein seit 1990 tätig. Zunächst als Jugend- und Aktivenspieler. Von 1990 bis 1993 war Geray Schriftführer, von 1993 bis 1994 stellvertretender Vorsitzender, danach erster Vorsitzender und seit 2009 ist der Vereinsfunktionär als Beisitzer der Sparte Fußball tätig. „Wer über so einen langen Zeitraum in seinem Verein dabei ist, hat diese Ehrung auf alle Fälle verdient“, stellte der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch fest.

Dreher und Müller ausgezeichnet

Aus dem Kreis Tuttlingen wurden weiter Silke Dreher (SpVgg Trossingen) und Tanja Müller (SV Renquishausen) geehrt. Dreher arbeitet in der Jugendabteilung der SpVgg Trossingen und ist im Organisationsteam dabei, in dem sie Turniere, Spieltage und Abschlussfeiern organisiert. Außerdem koordiniert sie die Tätigkeiten der Jugendmannschaften und ist auch für die Kooperation im Schulfußball zuständig. Tanja Müller ist seit 2000 Ausschussmitglied beim SV Renquishausen und war von 2010 bis 2017 Schriftführerin. Zudem ist sie beim Kinderturnen und für die Showtanzgruppe des Vereins zuständig.

Die weiteren geehrten Personen der DFB-Ehrenamtsaktion 2018 des Bezirks Schwarzwald:

Helmut Frommer (FSV Zepfenhan), Josip Kopp (FC Hardt), Sandra und Volker Kopp (FV Locherhof), Oliver Gaiss (FSV Zepfenhan), Hans-Peter Storz (SV Lauffen), Peter Weiss (FV 08 Rottweil), Tanja Otto (FV Aichhalden) und Stefan Schneider (SV Seedorf).

Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung vom Duo Sabine Kienzler und Matthias Jakob.