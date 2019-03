Jeweils vier Vereine kämpfen um Württemberg-Titel

Der KSV Winzeln ist am Sonntag, 10. März, Ausrichter der württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend (14 bis 18 Jahre) und der Schüler (zehn bis 14 Jahre) im Ringen in der neuen Sporthalle in Fluorn. Der Beginn der Kämpfe ist um 10 Uhr. Von 9 bis 9.30 Uhr wird gewogen.

Eine Jugendmannschaft gemeldet haben bisher neben dem Gastgeber und Titelverteidiger KSV Winzeln noch die Vereine SG Weilimdorf, AC Röhlingen und KG Wurmlingen/Tuttlingen. Im Vorjahr wollten ebenfalls nur vier Vereine Landesmeister werden.

Kurzfristige Teilnahme möglich

Bei den Schülern liegen ebenfalls nur vier Anmeldungen (im Vorjahr waren es sechs Vereine) vor. Das sind Vorjahresmeister SG Weilimdorf, Vizemeister SV Fellbach, KSV Winzeln und KV 95 Stuttgart. Eine kurzfristige Teilnahme ist aber noch möglich.

Damit sind Winzeln und Weilimdorf die beiden einzigen Vereine, die in beiden Altersklassen eine Mannschaft ins Rennen schicken und unterstreichen damit ihre gute Nachwuchsarbeit.

Der jeweilige Sieger qualifiziert sich für die Teilnahme an den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften am 3./4. Mai in Heusweiler/Saarland (Schüler) und 10./11. Mai in Röhlingen (Jugend). Auch die Vizemeister haben guten Chancen, dabei zu sein. Da bei der letzteren Meisterschaft der Landesverband Württemberg Ausrichter ist, ist der AC Röhlingen automatisch qualifiziert, unabhängig vom Abschneiden in Fluorn-Winzeln. Dadurch könnten bis zu drei württembergische Teams teilnehmen.