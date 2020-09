Japanische Bogenschützen stellen ihre Sportart vor

Kyudo? Was ist das? Die jahrhundertealte japanische Kunst des Bogenschießens ist im Rottweiler Budo Zentrum bereits seit 45 Jahren beheimatet und trotzdem nur wenigen bekannt. Normalerweise treffen sich die Kyudoka auch in Corona-Zeiten immer dienstags und donnertags im Dojo, der Trainingshalle im Neckartal. Aber am kommenden Sonntag, 6. September, wird bei schönem Wetter eine Ausnahme gemacht.

Der Platzbedarf bei dieser Art des Schießens ist recht groß, so dass sie laut Pressemitteilung extra auf den Rugby-Platz beim Freibad ausweichen. 60 Meter beträgt die Distanz zwischen Schützen und Ziel. Da diese Form des Schießens auf lange Distanz in Deutschland wenig praktiziert werden kann und auch eine spezielle Form der Technik benötigt, wird es für die Teilnehmer eine Einführung und Einweisung geben.

Dieses besondere Event lockt auch Kyudoka von weit entfernten Dojos an, die sich mit der Rottweiler Kyudo-Gruppe in dieser speziellen Schießform üben wollen, teilt der Veranstalter weiter mit. Zuschauer, die das Kyudo live erleben wollen, sind eingeladen und können sich von 10 bis 17 Uhr, schönes Wetter vorausgesetzt, einen Eindruck von dieser fernöstlichen Art des Bogenschießens machen.

Weitere Informationen zum Kyudo gibt es im Internet unter www.kyudo-rottweil.de und unter www.budo-zentrum.de.