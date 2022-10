Irischer Abend in Rottweil

Mit Lynda Cullen wird am Sonntag, 23. Oktober um 17 Uhr eine nach Angaben der Veranstalter „beeindruckende weibliche Stimme“ der irischen Singer/Songwriter-Szene in den Räumen des RW-Bluesbuero im Neckartal 95 in Rottweil zu Gast sein.

In ihrem Gepäck hat die Sängerin und Gitarristin einen Mix aus Eigenkompositionen und Irish Traditionals. Im Zentrum steht ihre wandlungsfähige Stimme, mit der sie zwischen sanften Balladen und rauchigem Timbre wechselt, schreiben die Veranstalter. Cullen begleitet sich dabei mit einem eigenen Folkpicking-Style, der tief in der Tradition des Celtic Fingerstyle verwurzelt ist.

Nachdem sie 2014 ihr erstes Solo Album „Paper Boat“, aufgenommen in Cork, Irland, veröffentlich hatte, folgte im Jahr 2019 das in den USA aufgenommene „Smoke Without A Fire“. Beides Alben mit Eigenkompositionen, die ihre musikalische Bandbreite von Irish Folk bis Americana aufzeigen. Mit diesem Programm tourte Lynda Cullen in den zurückliegenden Jahren nicht nur ausgiebig in ihrer Heimat Irland, sondern auch auf dem Europäischen Festland, sowie inzwischen regelmäßig in ihrer Wahlheimat Deutschland.

Vor wenigen Tagen wurde nun ihre neue Single „Seesaw“ veröffentlicht und ist auf allen Plattformen und als Video erhältlich. Das Publikum in Rottweil kann die Songs der neuen CD am Sonntag vorab live hören und erhält so einen Vorgeschmack auf ihr zum Jahresende erscheinendes neues Album, bevor Lynda Cullen im November wieder zu Konzerten nach Irland aufbricht.

Für die Sicherheit der Konzertgäste sind die Räume im Neckartal 95 inzwischen mit Luftreinigungsgeräten ausgestattet. Kartenreservierungen werden unter der Telefonnummer 0173/ 302 60 42 empfohlen.