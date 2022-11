Hot Salsa Night mit Roberto Santamaria

Komm herein und tanz! Für die passende Musik bei der Hot Salsa Night in der Markthalle Rottweil wird Roberto Santamaria mit seinem Trio sorgen. Egal ob Salsa, Merengue, Bachata oder Cha Cha – sie haben die beliebtesten Tanzstile Lateinamerikas im Repertoire.

Der Kubaner Santamaria ist bekannt für seine energiegeladenen Partys, die für beste Stimmung und großes Tanzvergnügen sorgen. Am Piano greift der Kolumbianer Van in die Tasten und mit Leo zupft ein furioser Trecero aus Kuba die Gitarre. Sie sprühen vor Lebens- und Musikfreude, die schnell auf das Publikum übergreift. „Viel Spaß, kein Stress,“ lautet das Motto des Abends am Samstag, 26. November.

In Rottweil ist Roberto Santamaria seit vielen Jahren Stammgast. Er rockte bei den „Kubanischen Nächten“ im Kraftwerk und verwandelt immer wieder die Markthalle in einen Salsa-Palast. „Ich freue mich auf ein Wiedersehen mit vielen Salseros in der Markthalle und werde dafür sorgen, dass ihr Corona und all die anderen Krisen für ein paar Stunden vergesst“, sagt Santamaria.

Der Einlass zur Hot Salsa Night ist um 20 Uhr, ab 21 Uhr gibt es einen Crashkurs, bevor um 21.30 Uhr die Party beginnt.