„Salsa ist Bewegung, die selig macht!“, heißt es in der Ankündigung der Hot Salsa Night in der Markthalle Rottweil. Sie findet statt am 24. September. Das Motto heißt: „Gemeinsam feiern, Freunde treffen und bei heißen Latino-Rhythmen in den Herbst hineintanzen“. Los geht’s um 21.30 Uhr. DJ Eric sorgt mit seinen heißen Latino-Rhythmen für einen Abend voll getanzter Lebensfreude, an dem sich Anfänger genauso wohl fühlen wie passionierte Tänzer und Tänzerinnen. Tanzpaare, die bereits Salsa-Grundkenntnisse haben und neue Moves und Figuren dazulernen wollen, sind von 20 bis 21 Uhr in der einstündigen Salsa Class richtig. Die Teilnahme kostet pro Person fünf Euro. Wer sich gerne warmtanzen oder aber die ersten Salsa-Schritte erproben möchte, ist beim kostenfreien Schnupperkurs von 21 Uhr bis 21.30 Uhr willkommen. Der Eintritt zur Party kostet sechs Euro.