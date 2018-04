Hinweisgeber auf Drazen D. verzichtet auf Geld

Nach dem Dreifachmord von Villingendorf hat nicht nur Entsetzen und Trauer in der Region geherrscht, sondern auch Angst: Drazen D., der mutmaßliche Täter, war mitsamt seinem Gewehr geflüchtet und spurlos verschwunden. Erst fünf Tage später konnte er gefasst werden – mitten in Neufra. Mehrere Zeugen hatten ihn erkannt und die Polizei alarmiert.

Für Hinweise, die zu seiner Ergreifung führen, war eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Die Notrufe an die Polizei kamen von drei Zeugen. Das erklärte ein Sprecher des Landgerichts Rottweil auf Anfrage unserer Zeitung. Einer, dem eine Belohnung zugestanden hätte, verzichtete auf das Geld. Die beiden anderen erhielten jeweils 2000 Euro.

25-Jähriger alarmierte die Polizei

Ein 25-Jähriger berichtete im Zeugenstand, wie er den Mann mitten in Neufra an der Straße gesehen und aufgrund der Fahndungsfotos erkannt habe. Er wendete daraufhin mehrfach mit dem Auto, um den Flüchtigen nicht aus den Augen zu verlieren, schaute sich auf dem Handy das Foto nochmal an und alarmierte die Polizei. Ein Einheimischer fuhr vorsichtshalber kurz daheim vorbei und lud sich eine Brechstange ins Auto.

Die Festnahme verlief ziemlich unspektakulär, wie die beteiligten Polizisten vor Gericht schilderten. „Ich bin der, den Sie suchen“, habe Drazen D. zu den bewaffneten Beamten gesagt. Und dann zwei Mal: „Ihr dürft ruhig abdrücken!“ Er sei „erschöpft, gefasst und höflich, aber auch kaltblütig“ gewesen, habe „modrig“ gerochen und statt Socken sei Holzwolle in den völlig durchnässten Schuhe gesteckt. Das Gewehr habe er in einer Plastiktüte mit sich getragen, in den Hosentaschen hätten sich noch zwei Patronen befunden. „Eine war für mich“, habe Drazen D. gesagt und erklärt, er habe sich „nicht getraut“.

Drazen D. hielt sich in Gartenhäuschen auf

Auf der Fahrt zum Verhör löste D. noch ein weiteres Rätsel auf: Er habe sich zuletzt, sagte er von sich aus, auch in einem Gartenhäuschen an der B 14 beim Neufraer Fischteich aufgehalten und von dort ein Messer mitgenommen.

Der Prozess wird am Montag, 23. April, um 11 Uhr fortgesetzt. Es sind Zeugen zum Thema Waffenbeschaffung geladen. Am 24. April werden mehrere Zeugen, unter anderem vier Polizeibeamte, zu möglichen Nachforschungen des Angeklagten vor der Tat vernommen werden.

Im Termin am 26. April werden vormittags der frühere Ehemann von Yekaterina B, sowie anschließend eine Zeugin des Jobcenters und zwei Polizeibeamte vernommen werden, die mit anderen Ermittlungsverfahren betraut waren.