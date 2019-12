Geologen vermessen den Neckar

Derzeit ist entlang des Neckars in Deißlingen ein Vermessungsteam am Werk. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart werden Daten gesammelt, um einen besseren Hochwasserschutz zu erreichen. Die Daten, die bereits aus der Luft vorliegen, werden dann mit den am Boden gewonnenen Erkenntnissen verknüpft.

Wie von den Geologen vor Ort zu erfahren war, wird nicht nur das Flussufer vermessen, sondern auch Bauwerke wie Fischtreppen oder Deiche. Auch das Mühlrad und die dazugehörigen Bauwerke der Mittleren Mühle nehmen die Fachleute unter die Lupe. Dazu dürfen die Geologen auch private Grundstücke betreten. Übrigens: Die Vermessung läuft noch ein ganzes Jahr weiter, denn alle Flüsse im Ländle werden abgeklopft.