Gaujugendturntag findet in Bösingen statt

In der Turnhalle in Bösingen findet am Samstag, 20. Oktober, der Gaujugendturntag statt, Dazu sind alle Jugendverantwortlichen aus den Vereinen des Turngaus Schwarzwald eingeladen.

Von 10 bis 11.30 Uhr gibt es einen Workshop zum Thema Passwesen. Darin werden wichtige Neuerungen, die ab Januar 2019 greifen, von Referenten des Schwäbischen Turnerbundes erklärt. Gerade für Vereine, die am Wettkampfsport teilnehmen, ist dieser kostenfreie Workshop ein spannendes Angebot.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen folgt ab 13 Uhr der parlamentarische Teil des Gaujugendtages. Den kompletten Tagesablauf, die Anmeldeformulare sowie eine Übersicht der zu wählenden Positionen und der zu vergebenden Veranstaltungen finden alle Interessierten auf der Homepage des Turngaus Schwarzwald.

Da der Gaujugendturntag nur alle zwei Jahre stattfindet, ist die Veranstaltung eine gute Gelegenheit, Informationen aus erster Hand zu erhalten. Die Vereine können Vorschläge und Anregungen einbringen, Veranstaltungen und die Teilnahme an Wettkämpfen sichern oder die Turngaujugend kennenlernen.