FV 08 holt Letai und Seyfried

Der Fußball-Landesligist FV 08 Rottweil hat am Montag den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Der Aufsteiger hat den Kampf um den Klassenerhalt noch längst nicht aufgegeben und hofft, mit einer gezielten Vorbereitung das große Ziel noch zu schaffen.

In der Winterpause gelang es den Verantwortlichen der Schwarz-Gelben, zwei neue Spieler zu verpflichten. So kommt vom A-Kreisligisten SpVgg Oberndorf Michael Letai, der zu den Leistungsträgern der Neckarstädter zählte. In der vergangenen Saison agierte Letai noch als Spielertrainer in Oberndorf. Vom Landesligisten TSG Balingen II kehrt Patrick Seyfried nach Rottweil zurück, der bereits in der Jugend beim FV 08 spielte, danach beim FC 08 Villingen in der Jugend aktiv war und dann nach Balingen wechselte. „Von beiden Spielern erhoffen wir uns, dass wir in der Breite besser aufgestellt sind, und unser Trainer Uli Fischer zwei zusätzliche Alternativen hat“, so Sportkoordinator Oliver Wanner.

Der FV 08 Rottweil steht momentan mit elf Punkten auf dem letzten Platz der Landesliga, Staffel 3, und hat sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, den der TSV Ofterdingen mit 17 Punkten einnimmt.

Die Vorbereitung auf das Ziel Klassenerhalt begann am Montag mit der ersten von insgesamt 22 Trainingseinheiten, sowie Einheiten im Fitnessstudio und in der Soccerhalle in Königsfeld. Zudem stehen noch vier Vorbereitungsspiele auf dem Programm. Am 9. Februar erwartet der FV 08 Rottweil den TSV Geislingen (Spielbeginn: 14.30 Uhr), danach geht es gegen den Bezirksliga-Tabellenzweiten SC 04 Tuttlingen (10. Februar, 14.30 Uhr). Am 16. Februar erwartet der FV 08 Rottweil den südbadischen Landesligisten FC 08 Villingen II (14.30 Uhr) und das letzte Vorbereitungsspiel findet beim Bezirksligisten aus dem Nördlichen Schwarzwald, den TSF Dornhan (24. Februar, 14 Uhr), statt.

Das erste Punktspiel nach der Winterpause bestreitet der Aufsteiger am 2. März (Fasnetssamstag, 15 Uhr) in Gechingen und eine Woche später erwarten die Schwarz-Gelben Mitaufsteiger TV Darmsheim.