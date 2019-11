Fußballbezirk ehrt verdiente Vereinsmitarbeiter

Am Samstag findet die traditionelle DFB-Ehrenamtsveranstaltung des Fußballbezirks Schwarzwald im Hofersaal der Kreissparkasse in Rottweil statt. Beginn ist um 10 Uhr.

„Dieser Tag gilt als Auszeichnung für die vielen, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unseren Fußballvereinen, die das gesamte Jahr über ihre Freizeit zur Verfügung stellen und mithelfen, damit unsere Fußballvereine im Bezirk bestens funktionieren“, sagt Marcus Kiekbusch, Vorsitzender des Bezirks Schwarzwald.

So haben die Vereine in jedem Jahr die Möglichkeit, ehrenamtliche Mitarbeiter, aufgrund ihrer Tätigkeiten im Verein, beim Bezirksausschuss vorzuschlagen und dieser entscheidet dann, ob diese am DFB-Ehrenamtstag geehrt werden. Neben der Auszeichnung der Personen wird auch der WFV-Vereinsehrenamtspreis an diesem Tag verliehen.

Eingeladen sind, wie in jedem Jahr, zahlreiche Gäste aus Sport und Politik. Der Tag wird abgeschlossen mit einem gemeinsamen Mittagessen, bei dem die Möglichkeit besteht,in gemeinsamen Gesprächen das abgelaufene Fußballjahr noch einmal Revue passieren zu lassen.