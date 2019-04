Fußball-Funktionär Willi Herzog feiert 70. Geburtstag

Ein langjähriger Funktionär im Fußballbezirk Schwarzwald feiert am Samstag, 6. April, einen runden Geburtstag. Willi Herzog, stellvertretender Bezirksvorsitzender und Pokalspielleiter, wird 70 Jahre alt.

Willi Herzog (Schramberg-Sulgen) ist auf sämtlichen Sportplätzen im Bezirk unterwegs. Seit vielen Jahrzehnten gehört er in verschiedenen Funktionen dem Fußballbezirk Schwarzwald an und ist daher aus dem Fußballsport in der heimischen Region nicht wegzudenken. Früher als Schiedsrichter aktiv leitet er nun seit vielen Jahren souverän die Geschicke des Bezirkspokals.

Als langjähriger Schiedsrichter ist er im Bezirk mit sämtlichen Ehrennadeln ausgezeichnet worden. Auch als Funktionär hat er im Bezirk sämtliche Verdienstehrennadeln in Gold, Silber und Bronze erreicht und wurde vom Deutschen Fußbalbund auch mit der DFB-Verdienstnadel geehrt.

„Wir freuen uns, dass wir Willi Herzog in unserer Mitte haben“, sagt der Bezirksvorsitzende Marcus Kiekbusch und richtet die herzlichsten Glückwünsche an den Jubilar.