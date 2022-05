Freibad Rottweil öffnet – „Aquasol“ schließt zeitweise wegen „finanzieller Belastung“

Das Freibad Rottweil öffnet am Montag, 16. Mai, seine Pforten. Das teilt die Energieversorgung Rottweil (ENRW) in einem Schreiben mit. Das Bad kann bis Sonntag, 11. September, täglich von 8 bis 20 Uhr genutzt werden. Dienstags und donnerstags besteht die Möglichkeit, bereits ab 6.30 Uhr zu schwimmen. Während der Schließzeit des Sole- und Freizeitbades „Aquasol“ von Montag, 13. Juni, bis Sonntag, 4. September, gelten im Freibad abends um eine halbe Stunde erweiterte Öffnungszeiten. Das „Aquasol“ ist im Unternehmensverbund der ENRW der größte Energieverbraucher. Durch die gravierenden Verwerfungen an den Energiemärkten kommen erhebliche finanzielle Belastungen auf die Bädersparte zu. Aus diesem Grund muss die ENRW einen Parallelbetrieb der beiden Bäder minimieren, heißt es im Schreiben weiter. Foto: ENRW