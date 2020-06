Findet der Towerrun in Rottweil auch 2020 statt?

Werden am Sonntag, 20. September, wieder Läufer die 1390 Stufen im Treppenhaus des Testturms bis in 232 Meter Höhe sprinten? Oder muss der dritte Towerrun wegen der Corona-Auflagen verschoben werden? Noch ist die Entscheidung nicht gefallen.

Eines ist klar: Thyssenkrupp Elevator würde sich freuen, im September wie geplant den Treppenlauf im Testturm Rottweil ausrichten zu können.

„Aber wir haben durch die Corona-Pandemie natürlich viele Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Wir stehen derzeit in engem Kontakt mit den Organisatoren des Treppenlaufs und beobachten gemeinsam die Situation sehr genau“, hat Pressesprecherin Alicia Wüstner dem Schwarzwälder Boten zur aktuellen Situation gesagt.

Und auch Turmmanagerin Beate Höhnle lässt keinen Zweifel daran: Bei aller Vorfreude auf das beliebte Sportereignis – „die Sicherheit und Gesundheit der Teilnehmer und Gäste stehen für uns an erster Stelle. Sollten diese beiden Punkte nicht gesichert sein, werden wir die Veranstaltung verschieben.“

Als am 17. Februar das Online-Anmeldeportal freigeschaltet wurde, dauerte es nur wenige Stunden bis alle Plätze für den Towerrun 2020 ausgebucht waren.

Der sportliche Wettstreit hat vom Start weg seine Fangemeinde. Doch diese muss Christian Dillschnitter von der Agentur pulsschlag, die in die Durchführung des Events eingebunden ist, noch vertrösten: „Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine verlässliche Aussage, ob der Thyssenkrupp Towerrun am geplanten Termin stattfinden kann, nicht so einfach möglich. Wir stehen momentan mit den Behörden in Kontakt und klären die Lage, die sich aber natürlich auch wieder ändern kann.“

Towerrun zählt zu den Großveranstaltungen

Derzeit gilt: Bis zum 31. August sind Großveranstaltungen untersagt. Und auch wenn die Definition, was als Großveranstaltung zu betrachten ist, nach wie vor fehlt, ist klar: Der Treppenlauf gehört mit mehr als 500 Personen dazu.

„Ob und wann diese Regelung gelockert wird, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen“, sagt Alicia Wüstner: „Sollte es zu einer Verschiebung des Treppenlaufs kommen, so werden wir den neuen Termin schnellstmöglich kommunizieren“.