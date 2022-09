Feuerwehren aus dem Landkreis laufen beim Towerrun

Auch aus dem Landkreis Tuttlingen haben am Sonntag, 18. September, mehrere Feuerwehrangehörige am Towerrun beim höchsten Treppenhauslauf Westeuropas im Rottweiler TK-Elevator-Testturm teilgenommen. In kompletter Einsatzkleidung galt es laut Pressemitteilung entweder in der Disziplin „ohne angeschlossenem PA“ (inklusive Atemschutzgerät, jedoch nicht angeschlossen) oder in der Disziplin „mit angeschlossenem PA“ (hier zusätzlich mit angeschlossenem Atemschutzgerät) 1390 Treppenstufen zu bezwingen.

Mit Bravour absolvierten diese körperliche Höchstleistung in Zweier-Teams Angehörige der Feuerwehren aus Deilingen, Dürbheim, Durchhausen, Emmingen-Liptingen Abtlg. Liptingen, Gosheim, Irndorf und Wehingen.