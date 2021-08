Feuerwehr evakuiert Gebäude bei Brand in Deißlingen

Die Feuerwehr in Deißlingen hatte am Mittwochabend einen Ernstfall zu bewältigen. In einem Kellerraum war Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

Kurz vor 18.30 Uhr am Mittwochabend ist die Feuerwehr Deißlingen zu einem „Gebäudevollbrand“ in die Bahnhofstraße gerufen worden. Wie sich vor Ort herausstellte, handelte es sich jedoch um einen Kellerbrand auf dem ehemaligen Grüner-Areal. Dort war im zweiten Gebäude mit der Nummer 73/1 im Keller ein Brand ausgebrochen. Bissiger, scharfer Qualm empfing Feuerwehr und Polizei sowie DRK. Die Feuerwehr rückte mit Atemschutzausrüstung in das Gebäude ein. Einige Personen wurden von Polizei und Feuerwehr evakuiert.

Auch die Rottweiler Wehr rückte mit Drehleiter und Führungscrew an. Personen kamen nicht zu Schaden.

Polizei und Feuerwehr konnten die Brandausbruchstelle im Kellerabteil einer Wohnung finden. Die Unterkunft wurde noch nicht bezogen, aber der zugehörige Keller war trotzdem schon voll gestellt. Wer den Keller tatsächlich nutzte, ist laut Polizei noch unklar. Die Beamten ermitteln weiterhin, die Brandursache steht noch nicht fest.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.