Fastnacht des Viererbunds: Narren und Mäschkerle feiern in Überlingen zumeist friedlich

Das traditionelle Viererbundtreffen der Narrenzünfte Elzach, Rottweil, Oberndorf und Überlingen ist am Wochenende in Überlingen verhältnismäßig ruhig verlaufen. Am Samstagvormittag fand das Narrenbaumstellen und abends der Nachtumzug mit Fackel-Beleuchtung statt.

Bei idealem Wetter war die Veranstaltung sehr gut besucht. Zum Zeitpunkt des Nachtumzuges hielten sich zwischen 15 000 und 20 000 Besucher in der Innenstadt auf.

Wie die Polizei berichtet, kam es zu zwei Körperverletzungsdelikten, einem Rauschgiftdelikt und zwei Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz.