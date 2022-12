Familienmusical macht Halt in Rottweil

Mit seiner Produktion „Die Schöne und das Biest – das Musical“ gastiert das Theater Libri am Montag, 2. Januar 2023, um 16 Uhr in der Stadthalle in Rottweil. Das bekannte französische Volksmärchen wird als modernes Musical für die ganze Familie auf die Bühne gebracht, heißt es in der Ankündigung.

Das Tourneetheater aus Bochum ist bekannt für seine fantasievollen Familienmusicals. „Unsere Idee war es immer, das Musical-Erlebnis direkt vor die Haustür zu bringen“, erklärt Lars Arend von der künstlerische Gesamtleitung das Konzept. In der Umsetzung bedeute das, über 420 Vorstellungen in ganz Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz zu spielen. Im Gepäck sind dabei wechselnde Musicalversionen fünf bekannter Märchenklassiker.

Laut Ankündigung erwartet die Zuschauer eine zeitgemäße und unterhaltsame Fassung der berühmten Geschichte. Das Ensemble will das Publikum mit abwechslungsreichen Choreografien zu romantischen Balladen und poppigen Songs mit Hitpotenzial begeistern. Das wandelbare Bühnenbild wechselt zwischen Belles Zuhause und dem verzauberten Schloss, das mit den traumhaften Kostümen um die Wette funkelt.

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten in den einzelnen Kategorien im Vorverkauf 24/22 /1 /15 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von zwei Euro. Die Preise an der Tageskasse betragen zuzüglich zwei Euro.

Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.