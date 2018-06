Fahrzeug rollt auf Frau und verletzt sie schwer

Ein nicht eingelegter Gang bei ihrem Auto ist einer 29-Jährigen in Rottweil zum Verhängnis geworden.

Sie war an die Einmündung zum schwarzen Graben, vom Stadtgraben her kommend, gefahren und war ausgestiegen, um nach dem Weg zu fragen. Währenddessen rollte das Fahrzeug, an dem kein Gang eingelegt war, zurück. Die Frau wollte das bergab rollende Auto aufhalten, was ihr aber nicht gelang. Von dem immer schneller werdenden Auto wurde die Frau dann in Richtung Stadtgraben geschoben. Dort prallte das Auto gegen das Geländer am Känzle. Das Fahrzeug drückte die Frau, von der ein Bein eingeklemmt war, gegen die Steineinfassung und verletzte sie dabei schwer. Am Fahrzeug und am Geländer entstand ein Schaden insgesamt 2500 Euro. (pz)