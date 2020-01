Erweiterung von Einkaufsmarkt startet

Die Bauarbeiten zur Erweiterung des Netto-Marktes in Dauchingen haben jetzt begonnen. Der Discounter wird seine Verkaufsfläche erweitern.

„Da die Netto-Filiale in Dauchingen nicht mehr unserem modernen Konzept hinsichtlich Lage, Erreichbarkeit, Größe und Gestaltung entspricht, haben die Bauarbeiten zur Erweiterung der Filiale begonnen“, teilte eine Sprecherin mit. Der Antrag dazu war bereits Ende 2017 bei der Gemeinde eingereicht worden, im April 2018 gab der Gemeinderat grünes Licht für die Erweiterung.

Aktuell sind Bauarbeiter damit beschäftigt, an der nordöstlichen Seite die bislang vorhandenen Parkplätze, die zum Teil asphaltiert waren, zu entfernen und den Boden zur Errichtung einer Bodenplatte vorzubereiten. „Nach aktuellem Planungsstatus wird die Filiale am 6. Juni für den Umbau schließen und Ende Juli 2020 wiedereröffnen“, ließ die Sprecherin weiterhin wissen. Nach dem Umbau werde die erweiterte Filiale dem modernen Konzept des Unternehmens entsprechen. Ein Schwerpunkt solle auf frische, regionale Lebensmittel gelegt werden. „Die neue Filiale wird an unsere nachhaltigen Standards angepasst sein“, heißt es weiter. Was die nachhaltigen Standards genau beinhalten, ob eine Ladestation für Elektroautos oder eine Photovoltaikanlage errichtet werden, ließ die Sprecherin unbeantwortet.

Gleichzeitig mit dem Umbau des Discounters plant auch die im Gebäude befindliche Bäckereikette, ihre Fläche auszuweiten und ein Café einzurichten. Durch die Ansiedlung zahlreicher Unternehmen im Gewerbegebiet Riesenburg ergibt sich offenbar ein Bedarf.