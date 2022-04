Erster Offener Sonntag in der Kunststiftung Erich Hauser

Die Kunststiftung Erich Hauser weist darauf hin, dass am Sonntag, 24. April, erstmals in diesem Jahr das Kunst-, Wohn- und Arbeitsareal Erich Hausers wieder für die Öffentlichkeit von 11 bis 17 Uhr zugänglich ist.

Auf dem Gelände der ehemaligen Landessaline in Rottweil gestaltete Erich Hauser ab 1969 ein einzigartiges Gesamtkunstwerk aus Lebensraum, Kunst, Architektur und Natur. Der Eintritt in den Skulpturenpark ist frei. Führungen durch den Park und die Häuser, einschließlich der Kunstsammlung, finden jeweils um 11.30 Uhr und 14 Uhr statt (Kosten: 5 Euro pro Person, Schüler und Student frei). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Führungen, auch in englischer oder französischer Sprache, sind auch außerhalb der offenen Sonntage auf Anfrage unter info@erichhauser.de oder Telefon 0741 / 280 018 30 möglich.

Anfang des Jahres präsentierte der Kulturpublizist Herbert Köhler im SWR2 einen Hörfunkbeitrag über Erich Hauser und die Musik. Dieser Beitrag ist an den offenen Sonntagen der Kunststiftung in der Werkstatthalle des Areals in Endlosloop zu hören.

Das Stiftungscafé ist am offenen Sonntag wieder geöffnet.