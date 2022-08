Erich Hauser-Skulpturenpark erleben

Die Kunststiftung Erich Hauser öffnet am Sonntag, 28. August, zum vorletzten Mal in diesem Jahr den Skulpturenpark und ermöglicht den Besuchern von 11 bis 17 Uhr einen Einblick in das Arbeits-, Kunst- und Wohnareal Erich Hausers. Um 17 Uhr findet zudem eine Kirchenführung in Sankt Maria in Schramberg, deren Innenraum von Hauser gestaltet wurde, statt.

Die Kunststiftung Erich Hauser mit dem alten Salinengebäude, der Werkstatthalle, dem Schwarzen Haus, der Wohnpyramide sowie dem Skulpturenpark ist die Stätte eines Ausnahmekünstlers. Von 1969 bis 2004 lebte und arbeitete der Stahlbildhauer dort und verwandelte das ehemalige Salinengelände systematisch in ein Gesamtkunstwerk aus Kunst, Natur und Architektur. Als erfolgreicher Bildhauer setzte er sich damit in seiner Wahlheimat Rottweil ein faszinierendes Denkmal. Das schreibt die Stiftung in einem Bericht.

Der Eintritt in den Skulpturenpark ist frei. Führungen durch die Häuser des Areals finden jeweils um 11.30 und 14 Uhr statt (Kosten: fünf Euro pro Person, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende frei). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungen, auch in englischer oder französischer Sprache, sind auch außerhalb der offenen Sonntage auf Anfrage unter info@erichhauser.de oder Telefon 0741/2800 1830 möglich. Bis Oktober besteht die Gelegenheit, jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr, den Skulpturenpark zu besichtigen.

Im Anschluss an den offenen Sonntag findet ab 17 Uhr in Schramberg eine kostenlose Führung durch die Kirche Sankt Maria statt, deren Innenraum von Erich Hauser 1993 in ein sakrales Gesamtkunstwerk verwandelt wurde. Es entstanden Objekte aus Stahl wie Altartisch, Kerzenständer, Beichtstuhl, Taufbecken und anderes. Die Kirche Sankt Maria präsentiert damit eine einmalige Verbindung aus moderner Kunst und spätklassizistischer Architektur.

Der Treffpunkt zur Führung befindet sich vor der Kirche. Die einstündige Führung gewährt einen Blick in die Kirchengeschichte und -kunst sowie das Leben des Bildhauers. Den Abschluss der Führung bildet eine 15-minütige Präsentation der historischen Eberhard-Friedrich-Walcker-Orgel. Sonderführungen durch Sankt Maria in Schramberg sind buchbar unter info@schramberg.de oder Telefon 07422/29 215.