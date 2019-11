Unbekannte Täter sind am Dienstag zwischen 8 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hölderlinstraße eingedrungen. Der oder die Einbrecher hebelten laut Polizei das von der Straße abgewandte Fenster auf und durchsuchten das gesamte Haus. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Rottweil (Telefon 0741 / 477-0) entgegen.