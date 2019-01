E-Junioren des SC 04 sind Vizemeister

Die SG Winzeln ist neuer E-Junioren-Futsal-Bezirksmeister. Im Finale der Endrunde in der Rottweiler Kreissporthalle schlug die Spielgemeinschaft den SC 04 Tuttlingen 1:0. Dritter wurde der SV Zimmern, der sich im „kleinen“ Finale gegen den BSV Schwenningen 3:0 durchsetzte.

Spannende Spiele gab es bei der E-Junioren-Futsal-Bezirksendrunde in Rottweil zu sehen. In der Gruppe A kristallisierten sich die SG Winzeln und der SV Zimmern als stärkste Mannschaften heraus. So war es auch nicht verwunderlich, dass das direkte Duell zwischen diesen beiden Mannschaften 1:1 endete. Schlussendlich setzte sich der SVZ, aufgrund der um einen Treffer besseren Tordifferenz, als Gruppensieger durch, aber auch Winzeln erreichte als Zweiter die Runde der letzten vier Mannschaften. Dem SV Tuningen und dem FC Göllsdorf blieb der Halbfinaleinzug verwehrt.

Auch in der Gruppe B entwickelte sich ein spannendes Rennen um die ersten beiden Plätze. Sowohl Gruppensieger BSV Schwenningen, als auch der Zweitplatzierte SC 04 Tuttlingen mussten jeweils eine Niederlage einstecken, erreichten aber mit jeweils sechs Punkten das Halbfinale. Auf der Strecke blieben die SG Harthausen und der FV Kickers Lauterbach.

Gleich im ersten Halbfinale gab es eine dicke Überraschung. Der SV Zimmern besaß gegen den SC 04 Tuttlingen zwar ein deutliches Chancenplus, scheiterte aber entweder am starken SC-Torhüter oder an den eigenen Nachlässigkeiten im Abschluss. Anders der Nachwuchs aus der Donaustadt, der einen Fehler des Gegners konsequent ausnutzte und somit den 1:0-Siegtreffer erzielte. Im zweiten Halbfinale lieferten sich die SG Winzeln und der BSV Schwenningen eine ausgeglichene Partie, bei der sich schließlich die SG knapp mit 2:1 durchsetzte.

Im Spiel um Platz drei ließ der SV Zimmern dem BSV Schwenningen keine Chance und gewann 3:0.

Im Endspiel gelang der SG Winzeln gegen Tuttlingen die frühe 1:0-Führung. Danach drängte der SC-04-Nachwuchs zwar auf den Ausgleich, aber Winzeln blieb bei seinen Angriffen immer wieder gefährlich. Am Ende fehlte Tuttlingen die Durchschlagskraft in der Offensive und so gewann Winzeln knapp mit 1:0 und feierte den Bezirksmeistertitel. Beide Endspielteilnehmer, sowie der Drittplatzierte SV Zimmern, qualifizierten sich für den Sparkassen-Junior-Cup, der auf Verbandsebene ausgetragen wird.

Die Ergebnisse

Gruppe A: SG Winzeln – SV Tuningen 1:0, SV Zimmern – FC Göllsdorf 2:0, SG Winzeln – SV Zimmern 1:1, FC Göllsdorf – SV Tuningen 0:3, SV Tuningen – SV Zimmern 0:4, FC Göllsdorf – SG Winzeln 0:4. - Tabelle: 1. SV Zimmern 7:1 Tore/7 Punkte, 2. SG Winzeln 6:1/7, 3. SV Tuningen 3:5/3, 4. FC Göllsdorf 0:9/0.

Gruppe B: SG Harthausen – BSV Schwenningn 0:1, SC 04 Tuttlingen – FV Kickers Lauterbach II 3:0, SG Harthausen – SC 04 Tuttlingen 1:0, FV Kickers Lauterbach II – BSV Schwenningen 0:4, BSV Schwenningen – SC 04 Tuttlingen 0:1, FV Kickers Lauterbach – SG Harthausen 1:0. - Tabelle: 1. BSV Schwenningen 5:1 Tore/6 Punkte, 2. SC 04 Tuttlingen 4:1/6, 3. SG Harthausen 1:2/3. 4. FV Kickers Lauterbach 1:7/3.

Halbfinale: SV Zimmern – SC 04 Tuttlingen 0:1; BSV Schwenningen – SG Winzeln 1:2.

Spiel um Platz drei: BSV Schwenningen – SV Zimmern 0:3.

Endspiel: SC 04 Tuttlingen – SG Winzeln 0:1.

Endstand: 1. SG Winzeln, 2. SC 04 Tuttlingen, 3. SV Zimmern, 4. BSV Schweningen, 5. SG Harthausen, 6. SV Tuningen, 7. FV Kickers Lauterbach, 8. FC Göllsdorf.