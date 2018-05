Dreifachmord von Villingendorf: Drazen D. will aussagen

Drazen D., der Angeklagte, ließ über seine Verteidiger mitteilen, dass er bereit sei, Aussagen zu seiner Person und zur Tat zu machen. Die Vernehmuing soll am Mittwoch um 9 Uhr im Landgericht Rottweil beginnen.

Der Prozess geht in die entscheidende Phase. Eigentlich will das Gericht am Mittwoch die Beweisaufnahme beenden. Ob das möglich ist, erscheint allerdings fraglich.

Am Dienstag zeichnten sich zum ersten Mal konkrete Absichten der Prozessbeteiligten ab: Die Verteidiger, Bernhard Mussgnug und Fritz Döringer, zielen auf eine verminderte Schuldfähigkeit und damit auch verminderte Strafe ab; es geht wohl vor allem darum, eine Sicherungsverwahrung, sprich lebenslange Haft, zu verhindern.

Mehr entdecken: Mutmaßlicher Dreifachmörder drohte mit weiterem Mord im Gefängnis

Der psychiatrische Sachverständige, Charalabos Salabasidis, soll zwar erst am Mittwochnachmittag sein Gutachten abgeben, er lieferte aber bereits am Dienstag Hinweise: Drazen D. hatte im August 2012 eine viermonatige Therapie in einer Klinik angetreten, sie aber nach dreieinhalb Wochen abgebrochen. Trotzdem kamen die Ärzte zu umfassenden Diagnosen: kombinierte Persönlichkeitsstörungen mit paranoiden Zügen und posttraumatischen Belastungesstörungen. Als Verteidiger Mussgnug darauf verwies, antwortete Karlheinz Müner, der Vorsitzende Richter, mit einem bemerkenswerten Hinweis: Es komme letztlich nicht auf die Diagnose an, sondern „auf die Wirkung“, also auf die künftige Gefährlichkeit des Täters.

Reue an die Wand gekritzelt

Auch wenn Drazen D. erst am Mittwoch sein Schweigen brechen will, so verriet schon der Prozesstag am Dienstag einiges über sein Innenleben. Ein Justizwachmeister berichtete als Zeuge, dass er im Raum des Landgerichts, in dem die Angeklagte vor und nach Verhandlungen gebracht werden, eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht habe: Drazen D. hatte mit Datum 15. Mai das bisher verweigerte Geständnis samt einem Anflug von Reue an die Wand gekritzelt: „Es tut mir leid“, stand da, und „Sorry, mein Sohn“ mitsamt dessen Geburts- und Todestag; Darion wäre am Donnerstag sieben Jahre alt geworden. Darunter stand noch „Villingendorf“, der Tatort, daneben waren drei Kreuze, offenbar für die Todesopfer.

Auch am Dienstag äußerten mehrere Zeugen ihre positiven Eindrücke über Drazen D. „Es sah aus wie eine nette Familie“, sagte eine frühere Arbeitskollegin, die dem Mann mit seiner damaligen Frau und den beiden Kindern öfter begegnet war. Ein Kumpel bestätigte: „Sein Verhalten war ganz normal, und sein Verhältnis zu den Kindern war auch gut.“

Nichte wusste mehr als sie zugibt

Mit der Trennung seiner Frau, die er nach deren Angaben immer wieder geschlagen haben soll, änderte sich Drazen D. Er schlug das Angebot aus, in einem großen Tuttlinger Betrieb zu arbeiten, weil ein Großteil des Geldes an seine Ex-Frau ging.

Immer deutlicher wird, dass seine Nichte von seinen Mordplänen von Anfang an wusste und dass sie als Zeugin vor Gericht nicht die volle Wahrheit gesagt hat. Davon zeugen weitere Whatsapp-Nachrichten, die am Dienstag verlesen wurden. Unter anderem schrieb sie: „Er ist psycho!“ Ein Kripo-Beamter, der die Nichte vernommen hatte, sagte: „Es war alles bissle eigenartig, sie war nicht ganz offen.“

Dass Drazen D. sich in den Monaten vor der Tat in eine Art Wahn gesteigert hatte, zeigen die Auswertung seines Navigationsgeräts. Schon kurz nach der Trennung seiner Freundin hatte er herausgefunden, dass sie irgendwo in Villingendorf wohnen musste. Oft fuhr er schon frühmorgens kurz nach vier Uhr und auch spätabends immer wieder die Straße ab, um ihre Wohnung zu suchen. Mehrere Wochen vor der Tat fand er sie.