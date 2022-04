Dr. Tschauner leitet nun das Vinzenz von Paul Hospital

Dr. Karsten Tschauner ist neuer Ärztlicher Leiter am Vinzenz von Paul Hospital Rottweil. Als Chefarzt ist er weiterhin für das Zentrum für Allgemeinpsychiatrie und Psychotherapie II zuständig. Sein betriebswirtschaftliches Zweitstudium an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Master of Health Business Administration) unterstützt ihn bei seiner neuen Aufgabe, schreibt das Hospital in einer Pressemitteilung.

„Auf mich wartet die reizvolle Aufgabe, die Entwicklungen des Vinzenz von Paul Hospitals als moderne psychiatrische Fachklinik zukünftig als Ärztlicher Leiter mitzugestalten“, so Tschauner. „Zudem freue ich mich auf eine weitere erfolgreiche kollegiale Zusammenarbeit mit den Chefärzten, dem Pflegedienst und den weiteren verschiedenen Berufsgruppen, um so eine qualitativ hochwertige und leitliniengerechte Patientenversorgung sicherzustellen.“

Als Ärztlicher Leiter vertritt Dr. Tschauner alle Ärzte der Klinik und setzt sich für eine hohe medizinische Behandlungsqualität ein, heißt es in der Mitteilung weiter. Neben der Optimierung medizinischer Leistungsprozesse gehört die Digitalisierungsstrategie und Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung zu seinen Aufgaben. „Innovation und Mitarbeitermotivation sind für mich von ganz großer Bedeutung“, äußert Dr. Tschauner, der auch großen Wert auf eine enge Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten und den Krankenhäusern der Region legt.