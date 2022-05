Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei einer Dorfputzete der Energieversorgung Rottweil (ENRW) engagierten sich über 120 Grundschüler der Neuwiesschule Wellendingen. In Wehingen setzten zahlreiche Mitglieder der örtlichen Vereine sowie Schülerinnen und Schüler ein Zeichen für den Umweltschutz. Die fleißigen Helfer befreiten Wege, Wiesen und Gebüsch von achtlos weggeworfenem Unrat.

Der regionale Energieversorger unterstützt das großartige Engagement unter dem Motto „Sauber g’schafft“ mit einem Beitrag für die Vereins- und Klassenkasse. Die ENRW stellte außerdem Zangen, Warnwesten und Müllsäcke zur Verfügung.

Die ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG versorgt in den Landkreisen Rottweil, Tuttlingen und Schwarzwald-Baar mehr als 40 000 Bürger mit Strom, Erdgas, Wärme und Wasser. Als mehrheitlich kommunales Unternehmen kommen die Gewinne den Bürgern in der Region zu Gute.

Bei der Stromerzeugung setzt die ENRW rein auf regenerative Stromerzeugung und Kraftwärmekopplung. Seine Vertragskunden beliefert der regionale Energieversorger ausschließlich mit Öko-Strom. Rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kümmern sich darüber hinaus auch noch um Bäder, Abwasser und Energieeffizienz.