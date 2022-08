Dieb klaut Rucksack durch geöffnetes Seitenfenster

Einem dreisten Dieb zum Opfer gefallen ist am Donnerstagmorgen eine Frau auf dem Parkplatz eines Discounters auf der Stadionstraße. Die 61-Jährige saß bei geöffneten Scheiben in ihrem Auto. Während die Frau durch ihr Mobiltelefon abgelenkt war, griff ein Unbekannter unbemerkt durch das offene Fenster auf der Beifahrerseite und stahl den auf dem Sitz liegenden Rucksack, in dem sich Bargeld und diverse persönliche Dokumente der Frau befanden. Erst später stellte die 61-Jährige das Fehlen des Rucksacks fest.