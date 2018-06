„Die Lust auf Neues treibt mich an“

Im Garten hinter dem Haus der vierköpfigen Familie Wolber lässt es sich aushalten. Eine kleine Terrasse erhebt sich zwischen Bäumen und Sträuchern. Ein grünes Refugium mitten in Rottweil. „Der Garten ist mein Hobby, auch wenn er dieses Jahr wenig Pflege bekommen hat“, sagt Mechthild Wolber. Der Beruf als selbstständiger Innovations-coach, die zwei Kinder und die Kandidatur für den Bundestag kosten Zeit. Und es ist gerade Hochzeit für ihre Partei die FDP – der Wahlkampf.

Aber Zeit für gemeinsame Stunden mit den Kindern findet sich immer. Praktischerweise befindet sich ihr Büro im heimischen Anwesen, der Weg in die Küche nicht weit. „Ich versuche immer für die Kinder morgens das Frühstück zu machen“, betont sie. Nachmittags sei sie während der Büroarbeit somit daheim präsent. Allerdings seien die beiden Kinder im Alter von acht und 13 Jahren aus dem Allergröbsten raus. „Die Selbstständigkeit bietet mir die Möglichkeit, in meinem Traumjob zu arbeiten und selbst flexibel zu sein“, sagt Mechthild Wolber. Auch mal im heimischen Garten durchzuschnaufen oder das Brennholz für den Holzofen zu spalten. „Holzhacken – das mache ich gerne, das ist hier bei uns in der Familie meine Aufgabe.“

Geboren ist Mechtild Wolber in der Nähe von Ulm. Ihre Familie stammt aus Rottweil. Mechthild Wolber studierte Informatik in Karlsruhe und promovierte 2004 auf dem zweiten Bildungsweg im Fach Maschinenbau. Frau und Technik, war das „damals“ noch exotisch? „Im Gegenteil, die Frauenquote ist seit der Gründung der ersten Informatik-Fakultäten vor über 40 Jahren Jahren sogar geringer geworden“, sagt Wolber, die 1990 zu studieren begann.

Ihre politische Karriere bei den Liberalen begann vergleichsweise verspätet. Nicht etwa bei den JuLis. Mit 36 Jahren habe sie bemerkt, dass sie leidenschaftlich über Politik diskutiert – stundenlang mit Freunden an Küchen- und Stammtischen. „Das war der Auslöser.“ 2007 tritt sie in die FDP ein, um damit mehr bewegen zu können, als nur darüber zu reden, wie sie sagt. Danach geht es rasch. Seit 2010 stellvertretende Landesvorsitzende der Liberalen Initiative Mittelstand. Seit 2010 ist sie Beisitzerin im Landesvorstand und Obfrau des Landesfachausschusses „Forschung und Technologie“ der Landes-FDP. Und nun Kurs auf Berlin? Mit Platz 16 der FDP-Landesliste bestehen da kaum Chancen. „Ich führe ausschließlich einen Zweitstimmen-Wahlkampf“, sagt sie.

Auf die Frage, ob die Fotos von ihr auf den FDP-Wahlkampf-Plakaten am Computer nachbearbeitet worden sind, zuckt die 42-Jährige die Schultern. „Das weiß ich nicht. Aber ich habe auf den Plakaten wenig Falten“, schmunzelt sie. In die Oper gehe sie gern, sagt Wolber, und ein Besuch bei den Wagnerfestspielen in Bayreuth sei noch ein unerfüllter Traum für sie. „Auf der Warteliste für Karten stehe ich bereits.“

Viel Zeit für Muße, Bücher zu lesen oder für Touren in den Alpen gibt es für sie derzeit nicht. Und als zweite Vorsitzende des Rottweiler Zimmertheaters ist sie zudem ehrenamtlich eingespannt. „Das ist neben der Politik mein zweites großes Ehrenamt. Das ist viel Arbeit, aber es macht auch sehr viel Spaß“, erklärt Mechthild Wolber. Wenn es die Zeit zulässt, stehen in den Ferien und der freien Zeit Städtetouren auf dem Programm der Familie – wie zuletzt New York. Neues entdecken. „Die Lust auf Neues treibt mich an. Das merke ich auch im Beruf. Ich bin gern dort, wo es etwas Neues gibt, dort wo Fortschritt ist.“

Mit der FDP-Kandidatin Mechthild Wolber startet unsere Reihe über die Bewerber zur Bundestagswahl aus unserem Wahlkreis . Die Reihenfolge der Porträts folgt keinem Muster.