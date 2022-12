Die Doppelspitze ist wieder komplett

Andrea Weidemann ist in den Vorstand der Stiftung St. Franziskus mit Hauptsitz in Schramberg-Heiligenbronn berufen worden. Sie ist damit die erste Frau in der Doppelspitze und folgt auf Thorsten Hinz, der die Stiftung zum 1. Dezember 2022 verließ und aus familiären Gründen zurück in seine Heimatregion wechselte.. Die 50-jährige Sozialmanagerin und Diplom-Verwaltungswirtin wird sich das Vorstandsmandat mit dem bisherigen Vorstand Stefan Guhl teilen und ihr Amt zum 1. Januar 2023 antreten. „Mit Andrea Weidemann, welcher das Arbeiten in der Stiftung bereits seit Langem vertraut ist, konnten wir die Position optimal besetzen und sehen die Zukunft der Stiftung in sehr guten Händen“, erklärt Frohmut Jacob, Vorsitzende des Stiftungsrats, in einer Pressemitteilung.

Die Diplom-Verwaltungswirtin mit Zusatzqualifikation im Management von Sozialeinrichtungen arbeitet bereits seit über 26 Jahren in der Stiftung. Begonnen hatte sie einst als Verwaltungsleiterin der Altenzentren St. Anna und dem Bürgerheim in Tuttlingen. Zuletzt leitete sie seit Ende 2018, gemeinsam mit Nicole Bauknecht, den Leistungsbereich Behindertenhilfe. Weidemann wird die Behindertenhilfe kommissarisch weiterführen, bis eine Nachfolge gefunden wurde.

Neben der Altenhilfe sowie der Kinder- und Jugendhilfe ist die Behindertenhilfe einer von drei Leistungsbereichen der Stiftung St. Franziskus. „Ich freue mich auf meine zukünftige Aufgabe, welche ich gemeinsam mit meinem Vorstandkollegen Herrn Guhl zum Wohle unserer Klienten erfüllen möchte. Über das Vertrauen, welches mir der Stiftungsrat entgegengebracht hat, bin ich sehr dankbar“, sagt Andrea Weidemann über ihre Berufung.

Sie wird sich das Vorstandsmandat zusammen mit dem bisherigen Vorstand Stefan Guhl als Doppelspitze teilen. „Frau Weidemann ist eine Frau, die Verantwortung übernimmt, die uns mit großer Verlässlichkeit und Sicherheit durch Zeiten der Umbrüche leitete und zukünftig leiten wird. Sie kennt und versteht die Stiftung St. Franziskus“, betont Guhl.

Der demographische Wandel, der Fachkräftemangel, die Corona-Pandemie sowie die gegenwärtige Inflation und Energiepreisspirale stellten und stellen die Sozialbranche vor große Herausforderungen, wie die Stiftung weiter mitteilt. „Auch in den kommenden Jahren warten große Aufgaben auf uns. Zum Beispiel die fortlaufende Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die Förderung und Finanzierung innovativer Projekte sowie das Aufrechterhalten eines fachlich hochwertigen, differenzierten und vor allem passgenauen Angebotsspektrums zum Wohle der Menschen.“

Aber auch der Ausbau der Digitalisierung, die angestrebte Klimaneutralität des Unternehmens bis 2030 sowie nachhaltiges Handeln in allen Unternehmensbereichen seien bedeutende Eckpfeiler. „Ich werde unsere Aufgaben und Ziele auch in meiner neuen Position mit großem Engagement angehen“, sagt Weidemann, die sich auch in ihren Leitungspositionen stets als Teamplayerin verstanden hat.

Ihr sei es ein großes Anliegen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stiftung „optimale Rahmenbedingungen zu schaffen und zu erhalten, um weiterhin qualitativ hochwertige Arbeit und eine bestmögliche Begleitung, Betreuung und Pflege unserer Klienten gewährleisten zu können“, so Weidemann. Dazu gehörten Qualifizierungsmaßnahmen wie Fort- und Weiterbildungen, jedoch auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.