Das 35. Deutsch-Schweizer Autorentreffen findet von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September, in Rottweil statt. Seit 1985 führt es - im jährlichen Wechsel mit den Literaturtagen in Rottweils Partnerstadt Brugg – Schreibende und Lesende beider Länder zusammen.

Auch beim diesjährigen Autorentreffen wird das 500. Jubiläum des „Ewigen Bundes“ Rottweils mit der Schweizer Eidgenossenschaft ein wichtiges Thema sein. Bereits vor rund 1900 Jahren hatte das römische Rottweil, Arae Flaviae, engen Kontakt zum römischen Heerlager Vindonissa, dem heutigen Windisch auf der Gemarkung der Stadt Brugg. So kam es 1913 dazu, dass Rottweil und Brugg eine Städtepartnerschaft eingingen.

In diesem Jahr sind aus der Schweiz in Rottweil zu Gast: Julia Weber, Jens Nielsen, Frédéric Zwicker und Dana Grigorcea. Aus Deutschland: Nele Pollatschek, Silke Scheuermann, Tilman Rammstedt und Martin von Arndt.

Julia Weber machte Furore mit ihrem 2017 erschienenen Debütroman „Immer ist alles schön“, der im gleichen Jahr für den Schweizer Buchpreis 2017 nominiert war und mit dem internationalen Franz-Tumler-Literaturpreis ausgezeichnet wurde. Jens Nielsen lebt als Autor, Schauspieler und Sprecher in Zürich. Seine Bücher sind auch Bühnenprogramme, sein neuestes Werk „Ich und mein Plural“ wurde als surrealistischer Schelmenroman bezeichnet und in die Pro Helvetia Promotion, 12 Swiss Books 2018 aufgenommen.

Frédéric Zwicker ist Autor, Texter, Journalist, Moderator, Redakteur und Musiker und tritt auch bei Poetry Slams auf. Sein Debütroman „Hier können sie im Kreis gehen“ erhielt 2017 den Förderpreis der St. Gallischen Kulturstiftung. Dana Grigorcea gelang 2015 der literarische Durchbruch mit dem Roman „Das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit“, für das sie den 3Sat-Preis des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs erhielt. 2018 erschien die Novelle „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“.

Nele Pollatschek studierte Englische Literatur und Philosophie. Ihr Debütroman „Das Unglück anderer Leute“ erschien 2016 und wurde mit dem Friedrich-Hölderlin- und dem Grimmelshausen-Förderpreis ausgezeichnet. Silke Scheuermann debütierte 2001 mit dem Lyrikband „Der Tag an dem die Möwen zweistimmig sangen“. Für ihre zahlreich erschienenen Gedichte, Erzählungen und Romane erhielt sie auch den Robert Gernhardt Preis und den Georg-Christoph-Lichtenberg-Preis.

Tilman Rammstedt erhielt 2008 den Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis sowie den Haupt- und Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Preis für den Auszug aus „Der Kaiser von China“. 2016 erschien sein Roman „Morgen mehr“. Der Schriftsteller und Musiker Martin von Arndt ist einer der Vorsitzenden des Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller in Baden-Württemberg und war bereits 2003 Rottweiler Stadtschreiber. 2019 erschien sei jüngster Roman „Sojus“, der den Ungarnaufstand im Jahr 1956 thematisiert.

Bereits am Freitag finden vormittags Schullesungen an den Rottweiler Gymnasien und in der Konrad-Witz-Schule statt. Am Samstag, 21. September lesen die Autoren aus ihren aktuellen Veröffentlichungen an unterschiedlichen Orten: Auf der Dachterrasse des Kapuziners, bei schlechtem Wetter im Kutschenhaus, um 11 Uhr Martin von Arndt, um 11.30 Uhr Julia Weber. Im Ratssaal des Alten Rathauses lesen um 13.30 Uhr Frédéric Zwicker, um 14 Uhr Nele Pollatschek. Im Garten der Lorenzkapelle, bei schlechtem Wetter in der Kapelle, lesen um 15 Uhr Jens Nielsen, um 15.30 Uhr Silke Scheuermann. Im Zimmertheater lesen um 16.30 Uhr Tilman Rammstedt und um 17 Uhr Dana Grigorcea.

Ein Literarisch-Musikalischer Kabarettabend mit Thomas C. Breuer und Bänz Friedli sowie Schertenlaib & Jegerlehner findet am Samstag, 21. September im Kapuziner Sonnensaal statt. Der Eintritt kostet 10 Euro, Karten sind im Vorverkauf und Restkarten an der Abendkasse erhältlich.

Der Sonntag ist den Kurztexten der Autoren gewidmet, die ihre Eindrücke von Rottweil, vom Autorentreffen und in diesem Jahr über das Thema „500 Jahre Ewiger Bund“ schildern werden. Thomas C. Breuer und Bänz Friedli ergänzen die Autoren aus Deutschland und der Schweiz. Die Matinee am Sonntag, 22. September findet um 11 Uhr im Refektorium des Kapuziners statt. Der Eintritt ist frei.