DAV Oberer Neckar erklettert 470 Euro

Im Juni veranstaltete der Deutsche Alpenverein der Sektion Oberer Neckar das dritte 24-Stunden-Spendenklettern im K5 Kletterzentrum in Rottweil. Mit dabei waren auch viele Teilnehmer aus dem Kreis Tuttlingen. Von 12 Uhr bis 12 Uhr galt es deshalb so viele Höhenmeter wie möglich zu erreichen.

Dabei zeigten die Jugendgruppen des DAV Oberer Neckar sehr viel Einsatz und Engagement. Bei einer Rekordteilnehmerzahl von 108 Personen waren Kletterer im Alter von 4 bis73 Jahren mit viel Spaß und Ehrgeiz dabei.

Auch wenn das diesjährige Ziel von 40 Kilometern nur knapp verfehlt wurde, konnten mit den 34 Kilometern trotzdem eine Spendensumme von 470,9 Euro erzielt werden. Hier nochmal einen großen Dank an die Sponsoren: Fließen Lehmann und Hofer Forellen in Aistaig, Häberlin GmbH in Vöhringen und die Firma Kaupp GmbH in Schramberg.

Dieses Jahr darf sich der Förderverein der Ivo Frueth-Schule in Oberndorf, insbesondere die Nachmittagsbetreuung, freuen. Pünktlich zum Ferienbeginn fand die Übergabe der Spende an den Schulleiter Herrn Loche statt.

Die Jugend des DAV möchte sich nochmals ganz herzlich bei allen Mitkletterern, Sponsoren und weiteren Helfern bedanken, ohne die eine solche Veranstaltung nicht möglich wäre.

Nächstes Jahr feiert das K5 Kletterzentrum Rottweil bereits sein zehnjähriges Jubiläum. Vielleicht gelingt es dann mit noch mehr Teilnehmern den bisherigen Rekord beim 24-Stunden-Klettern zu brechen.