Das Jazzfest-Programm ist komplett

Der Singer/ Songwriter Matt Simons komplettiert das Programm des Jazzfest Rottweil. Zwischen dem 30. April und 18. Mai werden zehn Veranstaltungen präsentiert: Von Cross-Over Blasmusik mit Mnozil Brass und Oldtime Swing des Pasadena Roof Orchestras über Jazzlegende David Sanborn, funky Power-Lady Candy Dulfer und Sänger Jan Josef Liefers bis hin zu Pop-Chartstürmer Matt Simons und der Techno- Bigband Jazzrausch.

Dazu kommen noch mit Kinga Glyk und Stacey Kent zwei internationale Perlen des Jazz, und die traditionelle Musiknacht Jazz in Town am 30. April rundet die 32. Auflage des Musikfestivals ab.

David Sanborn eröffnet am 3. Mai das diesjährige Jazzfest in der Alten Stallhalle. Er gilt als einer der einflussreichsten Saxophonisten im Bereich R&B, Pop & Jazz. Live mit seiner aktuellen Acoustic Band gelingt es ihm sein ausdrucksstarkes und ekstatisches Spiel auf ein neues Niveau zu heben und wunderbare Farben und Klanglandschaften zu erschaffen.

Jan Josef Liefers ist einer der ganz großen Schauspieler und auch Sänger in Deutschland. Er und seine Band Radio Doria machen r seit langem Musik. Liefers brilliert auf den Konzertbühnen als Sänger. Mit ihm ein Ensemble, das von großartiger Pop-Musik mit deutlich hörbaren Einflüssen aus den 80er- und 90er-Jahren über funky Grooves bis hin zu klassischen Streichersätzen Hammer-Sound ab-liefert. Exklusiv haben Liefers und Band am 4. Mai ihr neues Programm mit im Gepäck.

Hereinspaziert in die Alte Stallhalle heißt es am 9. Mai. Denn „Cirque'“ ist der neueste Streich der Blechblaskünstler von Mnozil Brass. Artistisch betritt das Septett die Manege, um dem Affenzirkus des Alltags Musik entgegen zu setzen. Aus klassischer Volksmusik wird angewandte Blechmusik: typische Blasmusik, Schlager, Jazz und Popmusik, Oper und Operette.

Stacey Kent ist international als Größe des Jazzgesangs etabliert. Ihr Sinn für Rhythmus und ihre Stimme bringt ihr nicht selten Vergleiche mit Diana Krall oder Norah Jones ein. Stacey Kent hat in den letzten 20 Jahren praktisch alles erreicht: Weit über zwei Millionen verkaufte Alben, goldene Schallplatten und ettliche Grammy - Nominierungen sprechen eine klare Sprache. In Rottweil wird sie am 10. Mai ihr neues Programm „I Know I Dream“ vorstellen. Die Eröffnung an diesem Abend gestaltet das Jazz-Quintett True Blue um den Rottweiler Bassisten German Klaiber.

„When I Need Sax, I Call Candy“, sagte einmal Musiklegende Prince über Candy Dulfer und das tat er oft und immer wieder. Sie ist die bekannteste Saxofonistin zwischen Jazz, Soul, HipHop und Funk. „Together“ heißt Dulfers aktuelles Album und Program: Eine zündende Melange aus punktgenauem Sax-Spiel, hemmungslosen Funkexplosionen, verführerischem Soul und modernem R&B. Candy Dulfer & Band sind am 11. Mai in Rottweil live zu erleben.

Kinga Glyk ist mit ihren erst 20 Jahren die derzeit größte Jazz-Sensation Europas. Im vergangenen Jahr war die Jazz-Bassistin plötzlich da. Eine echte Musikerin, jung, hübsch, hochtalentiert. Ihre Internet Klickzahlen schießen nur so durch die Decke. Spiegel-Online machte die 20-jährige sogar zum

„Fräulein Wunder“. Am 13. Mai präsentiert sie ihr aktuelles „Dream“-Repertoire in Rottweil. Wenn es um authentische und attraktiv präsentierte Swingmusik geht, ist und bleibt das Pasadena Roof Orchestra unerreicht. In diesem Jahr feiert diese Formation ihr 50jähriges Jubiläum. Doch das PRO ist mehr als ein nostalgisches Tanzorchester. Es hat seinen eigenen Stil entwickelt, die alte Zeit auf eine flotte Art ins Jetzt gerettet und somit der Tanzmusik der 1920er- bis 40er-Jahre zeitlosen Glanz verliehen. Das formvollendete Swing-Feeling und die einmalige Show dieses großen Orchestras ist am 16. Mai live zu erleben.

Die Jazzrausch Bigband ist ein Profi-Ensemble, das sich zwischen Techno, House, Dance und Nu-Jazz-Sound bewegt. Als weltweit erste und einzige Resident-Bigband eines Technoclubs versteht es dieses Kollektiv kein anderes, klingende Kreativität mit den hohen Ansprüchen eines urbanen Nachtlebens zu vereinen. Pure Spielfreude, garantiert tanzbar. In Rottweil präsentieren die Großformation mit Kult-Status am 17. Mai mit „Dancing Wittgenstein“ ihr inzwischen fünftes Programm. „Opening Act“ an diesem Abend ist die Berliner Formation Cats & Breakkies.

Mit seinen Hits wie „Lose Control“, „We can do better“ oder „Catch & Release“ beherrscht Matt Simons seit einigen Jahren die internationalen Charts. In mehreren Ländern erhielt er Platin und in Frankreich sogar eine Diamantene Schallplatte. Vor kurzem erfolgte die Veröffentlichung des Songs „Open Up“. Am 5. April ist das Release-Datum für sein bisher größtes, ambitioniertestes und intimstes Album „After The Landslide“. Dieses neue Programm stellt er am 18. Mai in Rottweil vor.