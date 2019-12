Täglich von Freitag, 27., bis Montag, 30. Dezember, bieten die Eisenbahnfreunde Zollernbahn aus Rottweil je eine Dampfzugfahrt der besonderen Art an. Ab Rottweil (Abfahrt 11:24 Uhr) fährt der Nostalgiezug zunächst über Schwenningen nach Villingen. Hier wird die badische Schwarzwaldbahn erreicht, die mit ihren Tunnels und Kehrschleifen zu den wohl schönsten Bahnstrecken in Europa gehört, so eine Pressemitteilung.

Zwischen St. Georgen und Triberg werden 18 der insgesamt 38 Tunnel befahren. Dazwischen eröffnen sich immer wieder großartige Ausblicke auf das Schwarzwaldpanorama. Die Gesamtstrecke von Hausach bis St. Georgen überwindet einen Höhenunterschied von 600 Metern.

Die Strecke ist seit 1873 durchgehend befahrbar und seit 1975 elektrifiziert. In Triberg ist ein fünfeinhalbstündiger Aufenthalt eingeplant – Zeit genug für einen Besuch des „Triberger Weihnachtszaubers“, vom Bahnhof ist ein kostenloser Shuttle-Service zum Veranstaltungsgelände organisiert.

Die Rückfahrt ab Triberg erfolgt um 18.15 Uhr mit Ankunft in Rottweil um 19.30 Uhr.

Mit im Zugverband befindet sich auch ein bewirtschafteter Speisewagen.

Die Fahrkarten können vorbestellt oder im Zug erworben werden. Die Anmeldung kann schriftlich, telefonisch oder per Fax bzw. E-Mail erfolgen an: Eisenbahnfreunde Zollernbahn, Postfach 16 49, 78616 Rottweil, Telefon (07 41) 17 47 08 18, Fax 17 47 08 11 bzw. E-Mail an „kontakt@efz-ev.de“. Informationen gibt es auch auf der Homepage, www.eisenbahnfreunde-zollernbahn.de.