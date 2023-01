Da tut sich bei Kultur im Neckartal 95

Auch im neuen Jahr möchten die vier Rottweiler Kulturschaffenden Renate und Jochen Braun sowie Ema Jolly und Peter Ettwein die Kultur in all ihren Facetten und Farben in ihren Räumen im Neckartal 95 fördern. Damit die Farbpalette in diesen trüben Zeiten noch bunter wird, laden sie im Januar zu neuen, spannenden Veranstaltungen ein,heißt es in der Ankündigung.

Am Sonntag, 15. Januar, um 15 Uhr wird mit den Bildern der Rottweiler Malerin Geri Klein eine kleine, feine Ausstellungsreihe eröffnet, die im etwa zweimonatigen Wechsel mit Vernissagen und kleinen Konzerten, sonntäglichem Kulturaustausch und Kennenlernen der Künstlerinnen und Künstler stattfinden soll. Die Ausstellung von Geri Klein läuft bis 12.März und ist sonntags zwischen 15 und 17 Uhr geöffnet.

Am Samstag, 21. Januar um 18 Uhr sind Rottweiler Craftbier-Fans zu einer kleinen Reise durch die Kunst des Bierbrauens und zu einer unterhaltsamen Verkostung der Biere mit Braumeister Philipp Schumpp aus Zimmern ob Rottweil eingeladen.