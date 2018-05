C-Junioren des JFV Oberes Donautal gewinnen den Bezirkspokal

Die Fußball-C-Junioren des JFV Oberes Donautal haben den Bezirkspokal gewonnen. Die jungen Kicker aus dem Donautal gewannen am Donnerstag das Endspiel in Rottweil gegen den FV 08 Rottweil 2:0.

Trotz Regens und kühler Witterung fanden sich rund 200 Zuschauer zum Endspiel der C-Junioren im Rottweiler Stadion ein und verliehen dem Finale einen würdigen Rahmen. In der ersten Hälfte hatte Rottweil Vorteile, schaffte es aber nicht, sein Chancenplus in eine Führung umzumünzen. So ging es mit einem für den Gast aus dem Donautal glücklichen 0:0 in die Pause.

In der zweiten Hälfte wurde der JFV dann stärker. Mit einer tollen Einzelleistung von Serhat Keser, der sich über die rechte Angriffsseite durchsetzte und seinen Alleingang überlegt abschloss, ging der JFV in der 46. Minute 1:0 in Führung. Rottweil versuchte danach zwar wieder mehr für die Offensive zu tun, biss sich an der sicheren Abwehr der Gäste aus dem Kreis Tuttlingen aber die Zähne aus.

In der 55. Spielminute setzte sich Nino Rebholz entschlossen am Strafraum der Rottweiler durch und erhöhte mit einem platzierten Flachschuss in die lange Ecke auf 2:0. In der Schlussphase versuchte Rottweil zwar, dem Spiel noch eine Wende zu geben, aber die besseren Möglichkeiten hatte weiterhin der JFV. Am Ende blieb es dann beim verdienten 2:0-Sieg für den JFV Oberes Donautal, dessen Spieler danach den Pokalsieg lautstark feierten.