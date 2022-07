Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss auf Sommertour durch den Wahlkreis

Seit Montag, 11. Juli, ist die Bundestagsabgeordnete Maria-Lena Weiss (CDU) auf ihrer Sommertour durch ihre Wahlkreise Rottweil und Tuttlingen unterwegs. Weiss besucht im Rahmen ihrer Tour Gemeinden, das Handwerk sowie verschiedene Institutionen. Daneben nimmt sie an verschiedenen Diskussionsveranstaltungen rund um das Thema Energie teil. Als Mitglied im Ausschuss für Klima und Energie ist sie Expertin in diesem aktuellen und vielschichtigen Politikfeld.

Gleich am ersten Tag war sie beim Wasserkraftwerk in Fridingen. In Wellendingen schaute sich Maria-Lena Weisss den Neubau mit einer Photovoltaikanlange an. Neben dem Schüler- und Forschungszentrum in Tuttlingen steht der Besuch eines Busunternehmens und einer Baufirma in Bösingen auf dem Plan, dort geht es um die immens gestiegenen Sprit- und Energiekosten. Eine zeitgemäße Fassadensanierung in Dunningen, das Thema Wasserstoff beim Innovations- und Forschungszentrum in Tuttlingen und eine Biogasanlage bei einem landwirtschaftlichen Unternehmen in Balgheim gehören zu den weiteren Stationen.

„Es ist wichtig, dass wir die Energiewende entschieden umsetzen. Nur so werden wir es schaffen, unsere Abhängigkeit von Staaten wie Russland zu verringern. Viele Unternehmen in meinem Wahlkreis beschäftigen sich schon länger mit alternativen Energieformen. Es gibt viele Projekte die zeigen, wie das Thema Energieversorgung in der Zukunft aussehen kann und wie auch unser Wahlkreis davon profitieren kann. Aber ich will natürlich auch mit den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen aus meinem Wahlkreis über die immens gestiegenen Energiepreise reden und wie die Politik schnell und vor allem sinnvoll helfen muss“, sagt Maria-Lena Weiss. Sie kritisiert die Ampel für einen zu zögerlichen Kurs, wenn es um Entlastungen, aber auch um die Sicherung der Energieversorgung geht.

Über die Termine der Sommertour informiert die Abgeordnete über ihre Website marialenaweiss.de sowie in den sozialen Medien.

Eine Anmeldung für einzelne ist je nach Kapazität noch möglich unter maria-lena.weiss@bundestag.de

Im Kreis Tuttlingen stehen in den kommenden Tagen folgende Termine an:

Mittwoch, 13.Juli:

9 bis 11:15, Tuttlingen: Besuch im Schüler- und Forschungszentrum "SFZ", Rundgang und Gespräche zu aktuellen Projekten. Treffpunkt: Weimarstr. 63, 78532 Tuttlingen

13:45 bis 17.30 Uhr, Emmingen-Liptingen: Fa. Leiber Group GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Str. 1, Gespräche mit Geschäftsleitung. Danach im take-off Gewerbepark in Neuhausen, "Zentrales Heizwerk", Haus Nr. 14. Im Anschluss Gespräche zu Energie, Wirtschaft, Nahverkehrskonzept südl. Landkreis Tuttlingen im Park-Restaurant, Gewerbepark 1

18 bis 20 Uhr, Web-Konferenz: Thema "Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen - worauf wir uns im Herbst und Winter wappnen müssen" mit Roderich Kiesewetter

Freitag, 15.Juli:

8 bis 10 Uhr, Gosheim: Fa. Gebrüder Rückert GmbH & Co. KG, Wärmedämmung, Photovoltaik, Gespräche mit der Geschäftsleitung. Treffpunkt: Weiherstrasse 58, 78559 Gosheim

10.15 bis 12.15 Uhr, Spaichingen: Fa. Dreizler Heizungs- und Klimatechnik GmbH, Gespräche mit der Geschäftsleitung. Treffpunkt: Max-Plank-Str. 1-5, 78549 Spaichingen

Mittwoch, 20.Juli:

8 bis 9:30 Uhr, Buchheim: Fa. Eberhard Fritz Präzisionstechnik GmbH , Energiekosten, Gespräche mit Geschäftsleitung. Treffpunkt: Raiffeisenstraße 7, 88637 Buchheim

10:15 bis 12:15 Deilingen: Fa. Hermle Schleiftechnik GmbH, Gespräche mit Geschäftsleitung --> Solarpark. Treffpunkt: Fa. Hermle, am Mühlbach 4, 78686 Deilingen

Dienstag, 26.Juli:

8 bis 10 Uhr, Geisingen: Fa. Elsäßer Bauindustrie GmbH & Co. KG. Tp: Am Schmidtengraben 1, 78187 Geisingen (Kirchen-Hausen)

10:30 bis 12 Uhr, Trossingen: Stadtwerke. Treffpunkt: Christian-Messner-Straße 2-6, 78647 Trossingen

12:30 bis 14 Uhr, Tuttlingen: Innovations- und Forschungszentrum, Gespräch mit Prof. Allmendinger und Dipl.-Ing. Regina Storz-Irion, Innovationsmanagerin, Thema Wasserstoff. Treffpunkt: IFC, Katharinenstr. 2, Tuttlingen

Donnerstag, 28.Juli:

8 bis 9:30, Kolbingen: Simon GmbH, Gespräche GF, Fa. mas-systems GmbH & Co. KG, PV Anlagen. Treffpunkt: Fa. Simon GmbH, Albstraße 6/1, 78600 Kolbingen

10 bis 12 Uhr, Frittlingen: Bihrenberghof, Biogasanlage der Familie Benne, Besuch mit Fachverband Biogas, Herren Körner und Montigel, ebenfalls anwesend Andreas Haberer, Biogasbetreiber aus Wittershausen. Treffpunkt: Bihrenberg 1, 78665 Frittlingen

Freitag, 29.Juli:

8 bis 9:30 Uhr, Mahlstetten: Fa. Herzog Intertec GmbH Gespräch mit Geschäftsleitung. Treffpunkt: Riegertsbühlstraße 68, 78601 Mahlstetten

9:45 bis 11:15, Balgheim: Stockäckerhof Heß GbR, Gespräche mit Markus Heß, neue Biogasanlage. Treffpunkt: Stockäckerhof 1, 78582 Balgheim

11:45 bis 13:15, Immendingen: Besuch des Mercedes-Benz Prüf- und Technologiezentrums (um Anmeldung wird gebeten)