Bundespräsident Steinmeier reist nach Rottweil

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier führt vom 7. bis 9. Juni seine Amtsgeschäfte von Rottweil aus.Die Kleinstadt Rottweil ist nach Altenburg (Thüringen) und Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) die dritte Station seiner „Ortszeit Deutschland“. Weitere sind geplant.

Der Bundespräsident hat die Erkundungstour durch das Land zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gestartet. Er reist regelmäßig mit viel Zeit in verschiedene Regionen Deutschlands. Vor Ort sucht er spontan wie auch geplant Begegnungen und Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, um zu erfahren, was sie nach mehr als zwei Jahren Pandemie und mit einem Krieg vor der Haustür in Europa umtreibt.

Die Pandemie mit allen ihren Auswirkungen hat auch Rottweil und seine Stadtgesellschaft vor besondere Herausforderungen gestellt. Bis heute setzen sich viele Bürgerinnen und Bürger mit den staatlichen Maßnahmen intensiv auseinander. Neben spontanen Begegnungen mit Bürgerinnen und Bürgern sind Gespräche in der Synagoge Rottweil zu und mit Flüchtlingen aus der Ukraine sowie mit Kommunalpolitikerinnen und -politikern aus der Region geplant. An der „Kaffeetafel kontrovers“ diskutiert der Bundespräsident mit Bürgerinnen und Bürgern über steigende Lebenshaltungskosten, Mobilität im ländlichen Raum und das Zusammenleben nach der Corona-Pandemie.

Außerdem besucht der Bundespräsident die Narrenzunft Rottweil, eine traditionelle Holzmanufaktur sowie das Forum Kunst Rottweil für zeitgenössische Kunst und den 246 Meter hohen Testturm für Hochgeschwindigkeitsaufzüge der Architekten Helmut Jahn und Werner Sobek. Den feierlichen Abschluss der „Ortszeit“ bildet die Ordensverleihung an engagierte Bürgerinnen und Bürger aus Baden-Württemberg gemeinsam mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Nach den ersten beiden Ortszeiten in den neuen Bundesländern ist der Bundespräsident in Rottweil zum ersten Mal auch in einem alten Bundesland unterwegs. Sein Ziel sind Orte, in denen wirtschaftliche, gesellschaftliche und politische Umbrüche besonders schmerzhaft und spürbar sind – aber zugleich erfolgreich bewältig werden. Der Bundespräsident will während der „Ortszeit Deutschland“ erkunden und erfahren, was den Menschen Mut und Hoffnung macht und was sie skeptisch gegenüber der Demokratie und ihren Institutionen werden lässt. Und er will sich ihren Fragen stellen, erklären, vermitteln.