Feuerwehr rückt mit Großaufgebot zu Brand im Gefängnis aus

In der JVA Rottweil kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Brand in einer Zelle. Die Ursache ist derzeit noch unklar. Ein Insasse wurde verletzt.

Feuerwehr mit Großaufgebot

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, inklusive Atemschutzträger. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden.

Das DRK sowie die Polizei sind ebenfalls mit einem Großaufgebot vor Ort. Auch Rottweils Oberbürgermeister Ruf kam an die Einsatzstelle.

Weitere Informationen sind bislang nicht bekannt.