Bienen verenden in Kästen

Zwei Bienenvölker sind am vergangenen Wochenende in ihren Kästen verendet, weil ein Unbekannter offenbar absichtlich die Einflugschneisen verschloss. Wie der Besitzer am Sonntagmorgen feststellte, waren alle Waben aufgrund der entstandenen Hitze geschmolzen und nahezu alle Bienen tot. Die Bienenkästen waren im Bereich Kirchbühl aufgestellt und vergangene Woche noch in Ordnung. Die Polizei, die eine Anzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen hat, bittet um Hinweise telefonisch unter 07423 / 81 010.