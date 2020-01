Bezirksendrunden in Rottweil

Am Wochenende finden in der Rottweiler Kreissporthalle die Futsal-Bezirksendrunden der E-, D- und C-Junioren statt. Ausrichter ist der SV Zimmern.

Den Anfang machen die E-Junioren, die am Samstag (von 14 bis 18 Uhr) ihren Bezirksmeister ermitteln. Dabei spielen in der Vorrundengruppe A die SG Wellendingen, der SV Seedorf, die SG Beffendorf und der SC 04 Tuttlingen. In der Gruppe B sind die FSV Schwenningen, der SV Zimmern, die SG Kolbingen und der SV Tuningen dabei. Die Halbfinalspiele beginnen dann um 16.30 Uhr und um 17.30 Uhr ist das Endspiel um die Bezirksmeisterschaft geplant.

Weiter geht es am Sonntag zunächst mit den D-Junioren, die ab 9.30 Uhr mit den Vorrundenspielen beginnen. In der Gruppe A sind der SV Spaichingen, der FC Weigheim, der FC Göllsdorf und der SV Wurmlingen dabei. Die Gruppe B bilden der SV Zimmern, die SG Fluorn-Winzeln, der BSV Schwenningen und der FV 08 Rottweil. Das Halbfinale beginnt um 12 Uhr. Gegen 13 Uhr steigt dann das Endspiel.

Die C-Junioren suchen am Sonntagnachmittag (von 14 bis 18 Uhr) ihren Meister. In der Gruppe A spielen der FV 08 Rottweil, der SV Spaichingen, die SG SV Böttingen/Heuberg und die SG Lauterbach. In der Gruppe B sind die SG Seedorf, die SpVgg Trosssingen, der BSV Schwenningen und der SV Zimmern dabei. Das Halbfinale beginnt um 16.30 Uhr. Das Endspiel um die Bezirksmeisterschaft ist dann für 17.30 Uhr geplant.