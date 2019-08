Betrunkener Autofahrer gestoppt

Ein 38-jähriger Mercedes-Fahrer war am frühen Samstagmorgen, kurz vor vier Uhr, bereits einem anderen Autofahrer auf der Autobahn A 81 wegen seines unsicheren Fahrstils aufgefallen. Der Mann informierte die Polizei. Nachdem der Mercedesfahrer die Autobahn verlassen hatte, fuhr er auf der Bundestraße 462 in Richtung Auffahrt Bundesstraße 27. Dort hielt die Polizei den Mercedes-Fahrer an und kontrollierte ihn.

Der 38-Jährige stand unter Alkoholeinwirkung, wie die Polizei in der Pressemitteilung berichtet. Bei einem Atemalkoholtest stellte die Polizei bei ihm zwei Promille fest. Außerdem fanden die Beamten am Fahrzeug des Mannes frische Unfallspuren. Woher diese stammen, ist noch unbekannt.

Wer zur Trunkenheitsfahrt oder zum bislang noch nicht verifizierbaren Unfallgeschehen Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rottweil (Telefonnummer: 0741/4770) zu melden.