„Berufsverbrecher“ mit Suchtproblemen

Die beiden Jüngsten auf der Anklagebank, 22 und 25 Jahre alt, waren in Rumänien von ihren in Deutschland lebenden Landsleuten als Fahrer angeheuert worden. Doch beiden wurde die Sache schnell zu heiß. Der eine kehrte nach zwei Fahrten in die Heimat zurück. Der andere blieb danach etwas länger. Für ihn forderte die Staatsanwältin eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren.

Die Verteidiger baten um Verständnis für die jungen Leute: Wenn jemand aus Rumänien, „dem Armenhaus Europas in die Überflussgesellschaft nach Deutschland“ komme, wecke das Begehrlichkeiten und begünstige Straftaten.

Beide Täter entschuldigten sich, baten um eine zweite Chance, um sich ihre Zukunft nicht zu verbauen. Der eine hat eine Arbeitsstelle, der andere eine schwangere Partnerin in Rumänien. Richter Münzer kritisierte die beiden Haupttäter, die ihre jungen Bekannten aus dem gleichen Dorf verführt hatten. Schließlich kamen beide mit einer Bewährungsstrafe davon und nach mehrmonatiger Untersuchungshaft auf freien Fuß. Die Freude war groß im Gerichtssaal, während ihre drei Ex-Komplizen in Fußfesseln und mit langen Gesichtern abgeführt wurden.