Bell rettet VfL einen Punkt

Der VfL Mühlheim hat in der Fußball-Landesliga Württemberg beim FV 08 Rottweil nach einem zweimaligen Rückstand noch ein 2:2 erreicht. Beide Treffer erzilte Maximilian Bell. Die Gäste mussten nach der roten Karte gegen Sören Lurz (44. Minute) etwas mehr als eine Hälfte in Unterzahl spielen.

Rottweil musste kurzfristig auf Torhüter Marijan Huljic (privater Termin) verzichten, dafür stand der junge Semih Ziya Gökdag zwischen den Pfosten.

Die Gäste hatten den besseren Start, doch Andreas Roth konnte vor dem einschussbereiten Kai Stelter klären (6.) und ein Kopfball von Sebastian Gleich strich knapp über das Tor (9.).

Umso überraschender fiel die Führung von Rottweil. Über die linke Seite spielte Kevin Garcia den Ball auf Daniel Kläger, der sich bis zur Torauslinie durchspielte und nach innen passte, wo dessen Bruder Simon Kläger vor zwei gegnerischen Abwehrspielern an den Ball kam und aus kurzer Distanz zum 1:0 für die Gastgeber einschoss (11.).

Nach einer halben Stunde wurden die Gäste wieder stärker. Andreas Leibinger scheiterte an Rottweils Torhüter Gökdag (25.) und eine Minute später war es Kai Stelter, der den Ball nicht im Tor unterbrachte. Der VfL blieb am Drücker. In der 36. Minute zwang der starke Philipp Wolf Rottweils Torhüter Gökdag zu einer Faustabwehr. In der 37. Minute fiel dann der Ausgleich. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gastgeber steckte Andreas Komforth den Ball geschickt durch und Bell schob das Leder überlegt an Rottweils Torhüter vorbei zum 1:1-Ausgleich in die lange Ecke (37.).

Dann die 44. Minute. Mühlheims Sören Lurz traf in einem Zweikampf Rottweils Andy Graf mit gestrecktem Fuß unglücklich am Oberschenkel und Schiedsrichter Maurice Rummel bewertete diese Szene als rohes Spiel und zog die rote Karte – eine harte Entscheidung.

In Überzahl hatte Rottweil in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte Vorteile. In der 59. Minute verlängerte der eingewechselte Johannes Wenzler eine Ecke von Kevin Garcia mit dem Kopf, und Sascha Mauch hatte keine Mühe, das Leder aus zwei Metern zur 2:1-Führung über die Linie zu drücken.

VfL-Interimstrainer Maik Schutzbach reagierte in der Schlussphase, brachte mit Marc Bippus und Simon Bauer frische Offensivkräfte. In der 80. Minute beinahe die Entscheidung, nachdem Wenzler auflegte, Garcia aus 16 Metern abzog, aber Gerstner erneut zur Stelle war. Mühlheim gab jedoch nie auf und wurde belohnt. Wolf schickte Bell auf die Reise, und der VfL-Stürmer behielt die Übersicht und schob das Leder überlegt an Rottweils Torhüter vorbei zum 2:2-Endstand (81.) ins Tor.

Trainerstimmen

Uli Fischer (FV 08 Rottweil): „Wir haben ein ganz ordentliches Spiel gezeigt. Nach unserer 2:1-Führung hatten wir zwei, drei gute Möglichkeiten, unsere Führung auszubauen. Die rote Karte gegen Mühlheim war sicherlich hart. Wir haben es aber selbst versäumt die Partie für uns zu entscheiden.“

Maik Schutzbach (Interimstrainer VfL Mühlheim): „Mir fällt es schwer, dieses Spiel zu bewerten. Es war sicher mehr für uns drin gewesen. Die erste halbe Stunde von uns war nicht gut, danach waren wir aber gut im Spiel. Wir müssen die rote Karte akzeptieren.“